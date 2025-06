Inter agli ottavi del Mondiale per Club, quanto guadagna e quanto vale il passaggio del turno

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L'Inter si è qualificata per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 battendo 2-0 il River Plate e conquistando il primo posto del gruppo E. I ragazzi di Chivu ora sfiderà i brasiliani del Fluminense per provare ad entrare tra le migliori otto del torneo e aumentare gli introiti economici della società nerazzurra.

La manifestazione che si sta giocando negli Stati Uniti è una importante dal punto di vista sportivo, per il prestigio e tutto quello che consegue a livello di notorietà mondiale, ma c'è anche l'aspetto economico da considerare, viste le cifre che la FIFA ha messo in palio per ogni step che viene superato nel torneo oltre al premio finale.

Inter agli ottavi del Mondiale per Club: quanto vale il passaggio del turno

L’Inter, dopo le prime tre partite del girone e la qualificazione agli ottavi di finale, ha guadagnato 33 milioni di euro. La squadra nerazzurra, prima dell'inizio del torneo, stimava ricavi per quasi 22 milioni di euro dalla sola partecipazione ma vanno aggiunti i bonus per le varie partite e quello per la qualificazione ottavi di finale. Questo il calcolo in dettaglio:

Bonus partecipazione – 21,6 milioni di euro

Bonus pareggio Monterrey – 900 mila euro

Bonus vittoria Urawa – 1,8 milioni di euro

Bonus vittoria River Plate – 1,8 milioni di euro

Bonus qualificazione ottavi di finale – 6,9 milioni di euro

I premi della FIFA per il Mondiale per Club

Dopo aver constatato che i premi per la vittoria e il pareggio nei gironi erano, rispettivamente, di 1,8 milioni di euro e 900mila euro, questi sono i premi stabiliti dalla FIFA per le qualificazioni ad ogni turno successivo della fase ad eliminazione diretta, dagli ottavi fino alla finale.

6,9 milioni di euro per l’accesso agli ottavi;

12,2 milioni di euro per l’accesso ai quarti;

19,5 milioni di euro per l’accesso alla semifinale;

27,8 milioni di euro per la finalista;

37 milioni di euro per la vincente.