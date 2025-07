video suggerito

Nicola alla Cremonese, ora solo una squadra di Serie A non ha ufficializzato il proprio allenatore Manca solo l'annuncio ufficiale di Stefano Pioli alla Fiorentina per completare il quadro degli allenatori delle 20 squadre di Serie A al via dalla prossima stagione. Tante le conferme ma anche le novità, e le possibili sorprese.

A cura di Fabrizio Rinelli

Davide Nicola riparte ufficialmente dalla Cremonese. Il club grigiorosso, che ha trionfato negli ultimi playoff di Serie B, ha affidato la propria panchina al tecnico specializzato nelle salvezze miracolose. Dopo l'addio al Cagliari che ha invece ufficializzato Fabio Pisacane come tecnico della prima squadra, è stata proprio la Cremonese a puntare su Nicola al posto di Giovanni Stroppa il quale ripartirà il prossimo ancora una volta dalla Serie B ma sulla panchina dell'ambizioso Venezia. E così con Nicola il quadro degli allenatori delle 20 squadre di Serie A è quasi completo.

Nelle scorse ore anche il Lecce aveva fugato ogni dubbio ufficializzando Eusebio Di Francesco il quale, dopo la retrocessione col Venezia dell'ultima stagione, ripartirà proprio dal Salento per rilanciarsi ancora una volta. Manca dunque solo una squadra all'appello: la Fiorentina. L'addio a sorpresa di Raffaele Palladino ha spiazzato club e tifosi viola che adesso aspettano solo di conoscere il suo successore che sarà Stefano Pioli. Di fatto però l'annuncio ufficiale non è ancora arrivato.

Per Pioli alla Fiorentina manca solo l'annuncio ufficiale

Manca solo l'ufficialità per registrare dunque il ritorno di Pioli sulla panchina della squadra toscana. Un nome fortemente voluto dalla proprietà che ha puntato subito sull'allenatore protagonista per diverse stagioni al Franchi prima che compiesse l'impresa Scudetto col Milan qualche anno fa. Pioli ha ufficialmente lasciato l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dopo essere finito nel mirino della Federazione come possibile nuovo CT dell'Italia al posto di Spalletti, ha poi accettato la Fiorentina.

Cuesta nuovo allenatore del Parma.

Conferme, novità e sorprese dai nuovi allenatori della prossima Serie A

Sarà un altro allenatore nuovo per il nostro campionato di Serie A che dalla prossima stagione dà il bentornato anche a Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan così come Ivan Juric all'Atalanta senza dimenticare Maurizio Sarri alla Lazio e soprattutto Gasperini alla Roma. In massima serie anche in questa stagione Marco Baroni che dalla Lazio è passato al Torino che nel frattempo aveva chiuso il rapporto con Vanoli. Tra le novità da registrare Chivu all'Inter, Gilardino al Pisa e soprattutto il giovanissimo Cuesta alla guida del Parma.