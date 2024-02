Champions League oggi in TV, le partite degli ottavi di Inter e Napoli: gli orari e dove vederle Inter e Napoli scendono in campo per le partite di andata degli ottavi di Champions League: i nerazzurri sfidano l’Atletico Madrid e i campioni d’Italia in carica se la vedranno con il Barcellona. Tutte le informazioni, dove vedere le partite in diretta TV e in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Dopo la bella vittoria della Lazio tocca all'Inter e al Napoli scendere in campo per la gara d'andata degli ottavi di finale della Champions League 2023-2024: i nerazzurri sfidano l'Atletico Madrid e i campioni d'Italia in carica se la vedranno con il Barcellona per un doppio scontro Italia-Spagna ad altissima tensione.

La squadra di Simone Inzaghi guida la classifica della Serie A e ha un buon margine sulla Juventus seconda che gli permette di poter pensare al doppio obiettivo in questo rush finale: l'Inter lo scorso anno è arrivata in finale e si è arresa solo al Manchester City, una cavalcata inaspettata ma che ha dato fiducia alla squadra nerazzurra che ora sempre più cosciente delle sue potenzialità. La Beneamata ha pescato l'Atletico dell'ex Simeone perché ha chiuso al secondo posto il suo girone.

Il Napoli ospita il Barcellona allo stadio Diego Armando Maradona per una sfida molto particolare: si tratta di due ex squadre del Pibe de Oro e in questo momento sia Mazzarri che Xavi non se la passano benissimo. Il primo è stato chiamato come traghettatore fino a fine anno dopo l'era Rudi Garcia mentre il secondo ha già annunciato, tra lo stupore di tutto l'ambiente. che a fine anno lascerà la panchina dei Culé.

A completare il quadro ci sono PSV-Borussia Dortmund, nella serata di martedì; e Porto-Arsenal, in concomitanza con il Napoli mercoledì: due sfide affascinanti perché si affrontano quattro squadre di scuole calcistiche diverse.

Champions League 2023, le partite di Napoli e Inter: gli orari TV

L'Inter ospita l"Atletico, con il match che sarà trasmesso su Canale 5, Infinity+ e i canali di Sky. Napoli-Barcellona andrà in onda in diretta tv su Amazon Prime Video. Di seguito il programma completo delle partite di Champions League in TV:

martedì 20 febbraio ore 21: Inter-Atletico Madrid (Canale 5, Sky, Infinity+)

martedì 20 febbraio ore 21: PSV-Borussia Dortmund (Sky, Infinity+)

mercoledì 21 febbraio ore 21: Napoli-Barcellona (Amazon Prime Video)

mercoledì 21 febbraio ore 21: Porto-Arsenal (Sky, Infinity+)

Dove vedere la Champions League in TV, in streaming e in chiaro

Tutte le partite delle italiane saranno trasmesse in diretta TV e streaming su Sky, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, Infinity+ e Prime Video. Su Amazon sarà visibile in esclusiva (per abbonati) Napoli-Barcellona. La diretta televisiva, in chiaro, di Inter Atletico Madrid sarà di Canale 5.