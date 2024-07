video suggerito

Italia-Lituania oggi al preolimpico di Basket, orari TV e dove vederla in chiaro e streaming L’Italia sfida la Lituania nella semifinale del torneo Preolimpico di basket: dove vedere la partita degli Azzurri di coach Pozzecco in diretta TV e in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto dal profilo di X dell'Italbasket.

L'Italia sfida la Lituania nella semifinale del torneo preolimpico di basket e non può più sbagliare. Dentro o fuori. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco sognano il pass per le Olimpiadi 2024 ma ora non potranno più fare passi falsi come quello con Porto Rico: sabato 6 luglio 2024 al José Miguel Agrelot Coliseum di San Juan la palla a due per la sfida contro i lituani è programmata alle ore 22.00 italiane. Il match si potrà vedere in diretta TV e in streaming su Sky e DAZN.

Gli Azzurri sono stati protagonisti di una brutta prova contro i padroni di casa e di un secondo tempo a dir poco disastroso il match si è chiuso con una sconfitta per 80-69 e Josè Alvarado (29 punti con 7/10 da tre) che si è preso tutto l'abbraccio del suo pubblico.

La brutta sconfitta contro Porto Rico ha complicato i piani dell’Italia, che si ritrova ad affrontare in semifinale la temuta Lituania per giocarsi così l’accesso all’ultimo atto del torneo, ovvero quello che assegna un biglietto per Parigi. La squadra di Domantas Sabonis è molto organizzata e ha vinto il suo gruppo davanti al Messico.

Italia e Lituania si ritrovano a cinque anni di distanza dalla doppia sfida di qualificazione alla Coppa del Mondo 2019 in Cina: a novembre 2018 gli Azzurri vinsero 70-65 a Brescia mentre nel febbraio 2019 vennero battuti per 86-73 a Klaipeda ma fu ininfluente nella corsa ai Mondiali.

Dove vedere Italia-Lituania di basket in TV

La partita tra Italia e Lituania si potrà vedere in diretta TV su da Sky, con canale di riferimento Sky Sport Uno (canale 201); e su DAZN, attraverso smart tv compatibili con l’apposita app o ancora su tutti i televisori collegabili al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S); oppure con un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per DAZN sarà Matteo Gandini a curare la telecronaca di Italia-Lituania.

Italia-Lituania dove vederla in streaming gratis

Italia-Lituania sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati Sky potranno vederla con Sky Go. Gli abbonati a DAZN potranno vederla su tutti i dispositivi mobile tramite l'app. Il match dell'Italbasket si potrà seguire anche su NOW, previo pagamento del pacchetto Sport.

A che ora gioca l'Italbasket contro la Lituania al Preolimpico

L'orario di inizio della partita tra l'Italia e la Lituania è fissato per le ore 22:00 italiane nella serata di sabato 6 Luglio 2024.