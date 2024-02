L’Inter si aggiudica il primo round degli ottavi di Champions: Arnautovic mette ko l’Atletico L’Inter batte 1-0 l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League. Decisivo il gol nel secondo tempo realizzato da Arnautovic deviato in porta da Lino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter batte 1-0 l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League. Decisivo il gol nel secondo tempo realizzato da Arnautovic deviato in porta da Lino. L'austriaco, entrato nella ripresa al posto dell'infortunato Thuram, ha realizzato il gol decisivo dopo averne sbagliati due clamorosi. Un vantaggio minimo per i nerazzurri che ora dovranno difendere il punteggio in vista del ritorno che sarà caldissimo al Wanda Metropolitano il prossimo 13 marzo.

Thuram infortunato al termine del primo tempo.

Nel primo tempo succede pochissimo: Thuram si fa male

C'era tanta tensione ed equilibrio in campo nel primo tempo di Inter-Atletico Madrid. Nessuna delle due squadre riusciva a scoprirsi per paura di lasciare spazi agli avversari. E così fin da subito la sensazione è stata quella che gli episodi avrebbero eventualmente potuto decidere questa partita. I primi 45 minuti sono stati contrassegnati dal grande pressing dei Colchoneros, con i nerazzurri che sono cresciuti soprattutto nel finale di tempo. La squadra di Simeone è stata pericolosa con Lino che ha provato a sorprendere Sommer con un destro a giro.

L'Inter invece con Lautaro, che di testa trova la risposta di Oblak. Ci prova anche Thuram, che poi si è dovuto arrendere per un problema muscolare alla coscia destra lasciando spazio ad Arnautovic che ha fatto poi il suo ingresso nella ripresa. Occasioni da gol dunque quasi nulle anche se da parte dell'Inter ci sono state proteste per un tocco di mano in area di rigore da parte di Molina colpito dopo il rimpallo con Witsel. L'arbitro Kovacs dice di aver visto tutto e lascia correre. Il primo tempo si chiude di fatto sullo 0-0.

La disperazione dei giocatori dell'Atletico dopo il gol subito.

Arnautovic croce e delizia: prima sbaglia 2 gol e poi riesce a segnare

Nel secondo tempo entra in campo Arnautovic al posto dell'infortunato Thuram e l'Inter ha diverse occasioni di passare in vantaggio con l'attaccante austriaco. L'ex Bologna benefica di una ripartenza in stile Inter. Dimarco si inventa un gran lancio che aggira la linea avversaria e mette Arnautovic di fronte a Oblak. La sua conclusione però finisce incredibilmente alta. Ma non è di certo finita qui. Simeone manda in campo Morata ma davanti l'Atletico Madrid fa tanta fatica nel riuscire a trovare il gol. Llorente ha solo in parte tentato di impensierire Sommer e infatti è ancora una volta l'Inter ad andare vicina al gol.

Lo stesso Arnautovic inizia l'azione e scambia con Lautaro, l'austriaco corre in verticale dentro l'area di rigore per farsi ridare palla dall'argentino che puntualmente gliela restituisce sui piedi. Witsel gli accomoda il pallone, l'austriaco spara alto incredibilmente da pochi passi. San Siro incredulo. Pochi minuti dopo ci prova Lautaro ma il suo colpo di testa viene parato da Oblak. Il gol dell'Inter è però dietro l'angolo e infatti arriva poco dopo. Una disattenzione difensiva dell'Atletico lascia un'autostrada a Lautaro che davanti a Oblak si fa respingere il tiro: la palla va a finire sui piedi di Arnautovic che tutto solo mette in rete la sfera deviata anche da Lino. Lo stesso Lino, poco dopo, con una conclusione da fuori area sfiora il pareggio. Al triplice fischio è l'Inter a festeggiare.