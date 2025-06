Inter-Fluminense dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV

video suggerito

L'Inter gioca oggi alle 21 (ore italiane) contro il Fluminense la partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club. La gara sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming su DAZN e su Canale 5 di Mediaset. Ironia della sorte, considerati gli abbinamenti in tabellone, in caso di vittoria e qualificazione ai quarti la squadra di Chivu potrebbe ritrovarsi di fronte l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, impegnato nella sfida con il Manchester City.

Al Bank of America Stadium di Charlotte (impianto che ha una capienza di circa 78 mila spettatori) l'insidia numero uno saranno il caldo (si gioca alle 15 ora locale) e il meteo variabile. I nerazzurri arrivano al confronto coi sudamericani dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone (decisivo il successo all'ultima giornata con il River Plate grazie anche alle prodezze di Esposito) e per questo accoppiati ai brasiliani (secondi nel gruppo F, quello dominato dal Borussia Dortmund).

Partita: Inter-Fluminense

Quando: martedì 30 giugno 2025

Orario: 21:00 ora italiana

Dove: Bank of America Stadium di Charlotte

Diretta TV: DAZN, Canale 5

Diretta Streaming: DAZN, Mediaset Infinity

Competizione: Mondiale per Club 2025, ottavi

Dove vedere Inter-Fluminense in Tv, la diretta in chiaro

Inter–Fluminense sarà visibile in diretta Tv in chiaro e gratis sia su DAZN sia sui canali Mediaset. Nel primo caso non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento alla piattaforma ma solo registrarsi (senza alcun vincolo futuro né costi aggiuntivi) attraverso la propria mail così da assistere attraverso la app sulla Smart Tv alla partita raccontata in telecronaca da Riccardo Mancini. In alternativa si possono usare dispositivi come console di gioco, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. La gara andrà in onda, sempre in chiaro per tutti, anche su Canale 5 con telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.

Dove vedere Inter-Fluminense in diretta streaming

Anche la diretta streaming di Inter-Fluminense sarà trasmessa in forma gratuita su DAZN (previo accesso attraverso la app oppure il sito su dispositivi mobili e fissi), su Mediaset Infinity oppure collegandosi direttamente a sportmediaset.it

Inter-Fluminense, le probabili formazioni degli ottavi al Mondiale per Club

Chivu e Portaluppi metteranno in campo le migliori formazioni possibili per tentare la qualificazione ai quarti. Di seguito le possibili scelte dei due allenatori:

INTER (3-5-2) Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; F. P. Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.

FLUMINENSE (4-3-3) Fabio; Xavier, Ignacio, Freytes, Rene; Nonato, Hercules, Martinelli; Arias, Cano, Canobbio. Allenatore: Renato Portaluppi.