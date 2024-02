Infortunio per Thuram in Inter-Atletico Madrid: a Griezmann confida di non poter proseguire Thuram si è infortunato in occasione di Inter-Atletico di Champions. Griezmann, compagno di nazionale, lo ha consolato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Marcus Thuram è finito ko in Inter-Atletico Madrid. Infortunio di natura muscolare per il bomber di Inzaghi che ha riportato stando alle prime indiscrezioni una contrattura alla coscia. Già in campo a Griezmann aveva manifestato la sua delusione per quanto accaduto, prima di lasciare il posto ad Aranutovic.

L'infortunio di Thuram è avvenuto nel finale del primo tempo, in occasione di una bella ripartenza dell'Inter. L'attaccante francese ha orchestrato un veloce ed efficace contropiede con una bella falcata in zona centrale e, dopo uno scambio con Barella, ha tentato la conclusione dal limite di prima intenzione. Pallone nelle braccia di Oblak, ma attenzione di tutti sul 26enne che si è piegato in due, toccandosi l'interno della coscia destra.

Espressione sofferente per il numero 9 dell'Inter che è stato subito circondato dai compagni e dagli avversari che si sono assicurati sulle sue condizioni. Dopo essersi steso sul terreno di gioco, con lo staff medico nerazzurro che ha fatto ricorso allo spray, Thuram ha ripreso il suo posto in campo dialogando con il compagno di nazionale Griezmann che gli ha chiesto lumi sulle sue condizioni. Tutto sotto gli occhi di papà Lilian presente in tribuna.

Nonostante il problema muscolare, cronometro alla mano, Thuram è rimasto in campo praticamente corricchiando e mantenendo la posizione, in modo tale per consentire all'Inter di non sciupare uno slot per il cambio. Cambio che si è concretizzato invece nell'intervallo (che non viene considerato come uno slot). Prima di entrare nel tunnel degli spogliatoi, Marcus è stato avvicinato nuovamente prima da Mhkitaryan e poi ancora da Griezmann.

A quest'ultimo ha fatto il cenno del no, spiegando di non essere in grado di proseguire il match. Le Petite Diable lo ha consolato portandogli una mano sulla testa. Non sembra comunque un infortunio molto grave, anche se Inzaghi ha preferito preservarlo lanciando nella mischia nella ripresa Arnautovic al posto del centravanti. Potrebbe trattarsi di una contrattura alla coscia destra.