video suggerito

Ex Atletico Madrid in carcere per traffico internazionale di droga: dovrà scontare 11 anni Jason Pusey è stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti per un giro di oltre 3,5 milioni di euro. Cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, l’ex dei Colchoneros ritiratosi dal calcio nel 2022, era sotto indagine da 3 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un calciatore professionista ritiratosi dalle attività nel 2022, Jason Pusey è stato arrestato e condannato a 11 anni e tre mesi di carcere, dichiarato colpevole per aver gestito un ingente traffico internazionale di droga per un valore di mercato stimato oltre 3,5 milioni di euro, in collaborazione con gang criminali del sud di Londra.

Jason Pusey, 34 anni, è stato condannato martedì 3 luglio dalla Kingston-Upon-Hull Crown Court per il suo ruolo di spicco riscontrato da parte degli investigatori che avevano aperto da tempo una indagine attorno a traffici di stupefacenti dagli enormi risvolti: 107 kg di cocaina, 235 kg di ketamina e 447 kg di cannabis, destinati alla malavita della capitale inglese. Pusey era stato sorpreso dagli investigatori mentre utilizzava la rete di messaggistica Encrochat con il nome utente "IrregularFog" nel giugno 2020. Dopo un'indagine durata oltre tre anni, è stato arrestato.

Il traffico di droga e l'arresto di Pusey

L'indagine che ha portato all'arresto di Pusey so è intensificata l'estate scorsa quando l'ex giocatore è stato interrogato in merito ad una serie di forniture di stupefacenti a livello internazionale per un giro enorme di denaro di oltre 3,5 milioni di euro. Gli investigatori si sono avvicinati via via a Pusey dopo aver scoperto che le password utilizzate dal calciatore per gestire le varie comunicazioni corrispondevano ai nomi e alle date di nascita dei membri della sua famiglia. Pusey si è dichiarato colpevole di traffico per la fornitura di droga di classe A (cocaina), per la fornitura di droga di classe A (ketamina) e cospirazione per la fornitura di droga di classe B (cannabis).

Il detective Constable Duncan Askew, del team Specialist Crime del Met, ha spiegato come si è arrivati a Pusey: "Ha organizzato traffici di droga su larga scala, mantenendo al contempo una rispettata carriera calcistica. In apparenza sembrava un padre di famiglia affettuoso, ma stava guadagnando milioni inviando quantità commerciali di droga in coordinamento con le gang criminali del sud di Londra". Una conclusione dopo indagini durate tre anni e che si sono concluse con l'arresto di Pusey e la relativa condanna a 11 anni di prigione.

Chi è Jason Pusey, ex difensore scuola Atletico Madrid

Jason Pusey ha mosso i suoi primi passi nella "cantera" dell'Atletico Madrid. Dall'accademia giovanile dei Colchoneros ha poi vissuto una modesta carriera all'interno del calcio spagnolo. Nativo di Gibilterra con la maglia della propria nazionale vanta anche quattro gettoni. Si è ritirato nel 2022, con la maglia dei Lions Gibraltar.