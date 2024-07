Morata saluta l’Atletico Madrid e conferma l’arrivo al Milan, è tutto fatto: “Non voglio essere falso”

video suggerito

Álvaro Morata saluta l‘Atlético Madrid e ormai manca solo l'ufficialità per vederlo con la maglia del Milan. L'attaccante spagnolo, che ieri ha festeggiato la vittoria degli Europei come capitano della nazionale, si è recato a Los Angeles de San Rafael per salutare la sua squadra impegnata nei lavori in vista della prossima stagione.

Il Milan pagherà i 13 milioni della sua clausola rescissoria e così Morata si era recato al Metropolitano nel primo pomeriggio per parlare con i direttori, Enrique Cerezo e Miguel Ángel Gil, e spiegare le ragioni della sua partenza. Il calciatore ex Juventus aveva ricevuto un offerta dall'Al Qadsiah di Míchel ma era stata declinata e un messaggio sui social network lasciava pensare ad una permanenza all'Atleti: "Non riesco a immaginare come sarà vincere con questa maglia e non mi fermerò finché non ci riuscirò".

Dopo la vittoria degli Europei, l'attaccante di Madrid è vicino al ritorno in Italia: dopo le due parentesi alla Juventus, ora Morata andrà a Milano.

All'uscita dalle strutture, Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di Cadena Cope: "Ho salutato i miei compagni. Era importante per me. Era importante salutarli, ringraziarli di tutto. Mi hanno sempre aiutato molto. Anche l’allenatore, Miguel Ángel Gil, Carlos Bucero, Andrea Berta… in molti momenti in cui non mi sono divertito. Quando ci si trova in un luogo che, per vari motivi, non si può dare al cento per cento, questa opzione è migliore per tutti".

L'attaccante campione d'Europa con la Roja ha proseguito così: "Non voglio essere falso, né lo sono. Per me vincere un titolo con la maglia dell’Atleti significa alzare l’Europeo. Ha lo stesso valore di farlo perché è il club a cui appartengo, sui parastinchi ho indossato lo stemma dell’Atleti e questo è importante per me. Devo ancora passare le visite mediche con il Milan, ma sì, ci vado".