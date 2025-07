video suggerito

Cairo e l'ironia sull'agente di Ricci: "È un illusionista, arriva il Milan e il prezzo scende a 25"

A cura di Vito Lamorte

Samuele Ricci è diventato un calciatore del Milan. Il centrocampista arriva dal Torino di Urbano Cairo, che è intervenuto alla presentazione dei Palinsesti La7 e ha commentato con un velo di ironia la trattativa che ha portato il calciatore in rossonero condotta dall'agente Paolo Busardò: "Questo agente è bravissimo, è come un illusionista perchè sparisce e ricompare in momenti diversi. Strano, perché quando Samuele gioca bene il prezzo si alza, tipo sui 30-35 milioni per dire una cifra, lui sparisce e poi riappare, come ho detto prima. Busardò è davvero bravo, poi arriva il Milan e Ricci vale 20 milioni di euro".

Cairo aveva già espresso il suo punto di vista sulla cessione di Ricci: "È un giocatore che ha fatto con noi un percorso molto buono, ha 24 anni e c'è stata quest'offerta che a lui faceva piacere che noi accettassimo. L'abbiamo accettata, ma abbiamo un'alternativa interessante".

Il numero uno del club granata ha parlato anche delle altre trattative del suo club ma senza entrare nei particolari: "Ci sono molte cose in ballo, ma prima di parlarne voglio avere la certezza che le cose vadano avanti. Però stiamo lavorando su più tavoli".

Mancava solo l'ufficialità, ed è arrivata. Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Milan e ad annunciarlo è lo stesso club rossonero in una nota dopo le visite mediche sostenute dall'ormai ex capitano del Torino: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci dal Torino FC. Il centrocampista italiano ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029 con diritto di opzione a favore del Club per il prolungamento fino al 30 giugno 2030. Ricci indosserà la maglia numero 4″.

Ricci ha messo la sua firma su un contratto di 4 anni con opzione per la quinta stagione: Milan e Torino hanno trovato l'intesa a 23 milioni di base fissa più 2 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita, mentre il calciatore percepirà un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro, bonus compresi.