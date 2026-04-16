Federica Zille: “Arrivò l’addetto stampa del Milan: ‘Dovevi proprio dirlo?’ Ma su Maldini era una notizia”

La giornalista di DAZN Federica Zille ha raccontato come a volte il lavoro di chi fa cronaca non sia esattamente ben visto dalle società di calcio, quando vengono date notizie scomode. Quello che accadde una volta al Meazza viene portato ad esempio: l'addetto stampa del Milan non gradì che da bordo campo fosse stato riferito un episodio avvenuto in tribuna, che evocava in chiave critica il defenestrato (dalla società) Paolo Maldini.

"Ma questo è il ruolo degli uffici stampa, l'ufficio stampa di qualsiasi club va per parare i colpi – ha premesso la Zille al podcast ‘Centrocampo' – Dove c'è una criticità, interviene l'ufficio stampa per gettare acqua sul fuoco. E quindi anche con noi ovviamente fanno così, mi è capitato in diverse partite di raccontare: ‘Negli spalti c'è…'. È capitato a San Siro, c'era un personaggio che stava creando scompiglio perché girava con la maglietta di Paolo Maldini in tribuna, a San Siro primo anello rosso. E ovviamente arriva uno della security e lo riaccompagna al suo posto".

Federica Zille durante il podcast

A quel punto la giornalista fece il suo lavoro e riferì l'episodio in tempo reale, qualcuno lo sentì e non gradì: "Questa scena l'ho raccontata, arriva l'addetto stampa del Milan e mi fa: ‘Ma chi te l'ha raccontata questa cosa?'. ‘Guarda, mi sono girata perché sentivo casino nel primo rosso e ho visto la scena'. ‘Eh, ma dovevi proprio raccontare?'. Ma fa ridere – cioè, fa ridere dal mio punto di vista – perché è comunque un contorno gustoso da raccontare, ma soprattutto c'è anche la notizia".

Paolo Maldini è stato dirigente del Milan fino al 2023

La Zille ha argomentato come in quel caso chiaramente l'episodio fosse la spia del malcontento di qualcuno che rimpiangeva la presenza in società dell'ex capitano, fatto fuori da RedBird il 6 giugno 2023: "Perché dopo che Paolo Maldini è stato escluso dal Milan, perché questa è la verità, non è stato rinnovato il contratto di Paolo Maldini, comunque la gente ha delle opinioni che sono discordanti con la società, quindi per me era contorno, ma anche notizia – ha continuato la giornalista di DAZN – E non puoi impedirmi di dare una notizia. Stessa cosa per un allenatore che magari in panchina poi ha un piccolo battibecco con un giocatore appena uscito dal campo. Io lo devo raccontare, sennò non faccio un buon servizio al pubblico e con buona pace dei club che poi interverranno a gettare acqua sul fuoco".