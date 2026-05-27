Maldini non dimentica e punge Cardinale: “Solo 3 anni fa il Milan era in semifinale di Champions”

Nei giorni della grande rivoluzione pretesa da Gerry Cardinale, anche Paolo Maldini entra sul tema Milan. Lo fa a distanza, ma le sue parole sono lame: “Io one man show? …Si risponde da solo”.

Milan, anno zero. Gerry Cardinale ha resettato tutto, si riparte da capo senza il recente staff tecnico e sportivo e senza la dirigenza che fino a ieri sembrava saldamente al comando. Al momento, il club è senza guida in tutti i ruoli nevralgici, dall'allenatore all'ad, per passare dal general manager al ds: il solo Ibrahimovic è rimasto al proprio posto, proprio perché un posto nel Milan non ce l'ha, essendo uomo di fiducia e sotto contratto direttamente di RedBird. Mentre i tifosi contestano, mentre si cercano nuove guide, mentre tutto è ancora in alto mare in vista del nuovo corso, a parlare del Milan è chi il Milan lo ha conosciuto bene e che oggi non si riconosce in ciò che vede: Paolo Maldini, che risponde a chi lo provoca sull'attuale situazione di una società che lo ha allontanato tempo fa.

Maldini e il possibile futuro in Turchia: i contatti mai smentiti col Fenerbahce

Presente nella sede di Sky a Milano per un evento, l'indimenticata stella rossonera ha provato a dribblare le domande su argomenti "scomodi" ma alla fine Paolo Maldini ha ceduto. Se non su un possibile futuro in Nazionale, ha lasciato intendere che ha chiuso definitivamente la porta al Fenerbahce, dopo gli incontri a Istanbul con Hakan Safi che potrebbe diventarne il nuovo presidente e con cui ha un forte feeling mai nascosto. E anche sul fronte Milan, altro nervo scoperto, qualcosa è filtrato, soprattutto un paio di rasoiate a contropelo rivolte all'attuale dirigenza, la stessa che tempo fa lo ha accomodato malamente alla porta.

Maldini e la frecciata a Cardinale: "Solo 3 anni fa eravamo in semifinale di Champions…"

Al centro degli strali di Paolo Maldini, anche se con la classica e innata classe di quando giocava, senza mai fare nomi o riferimenti diretti, la attuale presidenza rossonera, nella figura principe di Gerry Cardinale. Lo stesso cui risponde a distanza quando gli ricordano come lo avesse indicato quale "one man show" nel suo modo di operare: "Si risponde da solo", l'acuta frecciata di Maldini che poi rincara la dose di fronte all'attuale situazione di totale disarmo del Milan post fallimento qualificazione alla Champions League: "Solo tre anni fa eravamo in semifinale di Champions… ed era un Milan anche molto giovane"