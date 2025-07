video suggerito

Perché Allegri ha fatto fuori Adli dal suo Milan: riceverà lo stesso trattamento riservato a Origi Yacine Adli è fuori dal progetto Milan targato Massimiliano Allegri per la stagione 2025/2026. Il centrocampista, rientrato dal prestito alla Fiorentina, riceverà lo stesso trattamento riservato a Origi e Ballo-Touré la scorsa estate.

A cura di Fabrizio Rinelli

C'è grande curiosità per il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Il ritorno del tecnico livornese sulla panchina rossonera ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi del Diavolo reduci da una stagione piuttosto difficile e soprattutto deludente, conclusa con la mancata qualificazione a ogni competizione europea. All'ex allenatore della Juventus il compito di ricostruire il Milan dalle fondamenta sperando di poterlo riportare ai vertici del calcio italiano. Dall'acquisto di Ricci passando per altre trattative in piedi, il club sta anche registrando alcuni problemi per quanto riguarda le uscite. La conferma arriva dopo quanto avvenuto con Yacine Adli fatto subito fuori dal progetto Milan 2025/2025 targato Allegri.

Ma perché? La risposta è chiaramente incentrata in ottica mercato. Il centrocampista francese deve essere ceduto ma fino a questo momento non si è concretizzato ancora nulla. Non è chiaro però cosa sia accaduto realmente con Adli tanto da portare tecnico e società a decidere di convocarlo direttamente per il raduno di Milan Futuro, la squadra Under 23 dei rossoneri che dalla prossima stagione – salvo riammissioni o ripescaggi – prenderà parte al prossimo campionato di Serie D. Dalla Fiorentina, il Franchi e la Serie A al massimo campionato dilettantistico italiano. Un trattamento che il Milan aveva già riservato lo scorso anno a Origi e Ballo-Touré che avevano rifiutato qualsiasi offerta.

Adli in azione con la Fiorentina.

Adli ha giocato praticamente quasi tutte le partite stagionali con la Fiorentina di Palladino nell'ultima annata. Ben 35 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e Conference League più 5 gol e 7 assist realizzati. Un bottino niente male per il 24enne francese che ha un contratto col Milan valido ancora un anno fino al 30 giugno 2026. Facile immaginare che forse non sia stato raggiunto l'accordo per il rinnovo e per questo il Milan potrebbe aver spinto molto sull'acceleratore per cercare una soluzione e venderlo per evitare di lasciarlo partire a parametro zero. Sino a qui sono arrivati interessamenti piuttosto concreti da club qatarioti, ma resta da capire se il ragazzo aprirà a questo tipo di soluzione.

Il portiere Vasquez lo scorso anno all’Empoli in prestito.

Adli non è l'unico del Milan ad essere stato convocato dalla squadra Under 23

La decisione di farlo allenare con Milan Futuro, come scrive La Gazzetta dello Sport, è forte. Negli anni Adli è però diventato un idolo dei tifosi e un piccolo leader dello spogliatoio rossonero. Nessuno si immaginava che una volta tornato al Milan gli venisse riservato un tale trattamento. La scorsa estate Origi fu aggregato alla squadra Under 23 rossonera ma senza mai scendere in campo ufficialmente in Serie C a differenza di Ballo-Touré il quale giocò anche in campionato prima di lasciare l'Italia e accettare l'offerta del Le Havre. Oltre ad Adli anche Devis Vasquez, portiere nell’ultimo anno a Empoli, che ha ancora un anno di contratto con il Milan, si allenerà con la squadra Under 23 dei rossoneri.