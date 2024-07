video suggerito

Calendario Serie A 2024-25, dove vedere il sorteggio in TV e streaming: l’orario della diretta su YouTube Giovedì 4 luglio alle 12:00 in diretta dall’Auditorium Multimediale di RDS a Roma viene sorteggiato il nuovo calendario della Serie Enilive 2024-2025: tutto ciò che bisogna sapere per seguire l’evento in diretta TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova Serie A Enilive 2024-2025 sta per essere svelata: il calendario sarà presentato giovedì 4 luglio, a partire dalle ore 12.00, presso l’Auditorium Multimediale di RDS a Roma. Durante il programma televisivo verranno presentate tutte e 38 le giornate che comporranno il palinsesto del prossimo campionato che inizierà il 17 agosto. Una produzione per la prima volta integralmente della Lega Serie A, trasmessa sui canali ufficiali (YouTube e sito internet) e su "Radio Tv Serie A con RDS".

Tra i principali criteri che si dovranno tener conto, anche il calendario "asimmetrico", la oramai consueta formula "sfalsata" con una sequenza di giornate diversa l'una dall'altra tra girone d'andata e di ritorno. Ci sono altri parametri precisi, con la rigorosa alternanza tra squadre della stessa città per le gare in casa e in trasferta, nessun doppio derby nella medesima giornata e attenzione massima nel non fare incrociare tra loro a ridosso delle sfide europee squadre impegnate nelle varie coppe (Champions, Europa e Conference League). Il programma dettagliato delle gare in anticipo e posticipo sarà invece oggetto di comunicazioni successive da parte della Lega.

A che ora sarà sorteggiato il calendario della Serie A 2024-25

Il nuovo calendario relativo alla Serie A Enilive 2024/2025 sarà presentato giovedì 4 luglio, a partire dalle ore 12.00, presso l’Auditorium Multimediale di RDS a Roma. All'evento è prevista la presenza del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini e dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo. Inoltre, ci saranno gli "Ambassador" di Lega Serie A, vecchie conoscenze del nostro calcio, come Ciro Ferrara e Christian Vieri che commenteranno l'evento.

Dove vedere il sorteggio in TV e streaming

Il sorteggio del calendario di Serie A 2024-2025 verrà seguito in diretta da una produzione televisiva interamene gestita dalla Lega. E' la prima volta in assoluto che la Lega Serie A si impegna senza affidarsi a broadcaster esterni e l'evento verrà trasmesso in esclusiva in streaming sul canale Youtube di Lega Serie A e sul sito internet ufficiale. A seguire la diretta, in streaming audio e video anche "Radio Tv Serie A con RDS".

Le date del campionato di Serie A 2024-25, quando inizia

Il campionato 2024-2025 partirà nel fine settimana del 17-18 agosto e proseguirà per tre giornate prima di fermarsi per due settimane per la prima pausa dedicata alle Nazionale. Il torneo si concluderà invece il 25 maggio 2025 e ci sarà un solo turno infrasettimanale così come è già avvenuto per la stagione 2023/2024 ed è previsto per mercoledì 30 ottobre. Nessuna pausa nel periodo natalizio: si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.

Le soste previste per la Nazionale

Saranno quattro le pause previste per far spazio alle gare di Nations League e di qualificazione ai Mondiali 2026, che vedranno impegnata la Nazionale di Luciano Spalletti.

prima sosta: 2-10 settembre 2024

seconda sosta: 7-15 ottobre 2024

terza sosta: 11-19 novembre 2024

quarta sosta: 17-25 marzo 2025