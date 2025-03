Juventus-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni

video suggerito

Juventus-Atalanta è la partita valida per il posticipo delle 20:45 della domenica della 28a giornata di Serie A. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming e formazioni.

A cura di Marco Beltrami

Juventus-Atalanta è la partita che chiude la domenica della 28a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario alle 20:45 con diretta TV e streaming su DAZN. Quello tra la squadra di Motta e quello di Gasperini è uno scontro diretto pesantissimo per l’alta classifica, con entrambe impegnate sia nella lotta Champions che per lo Scudetto. Nerazzurri terzi e reduci dal pareggio contro il Venezia, bianconeri che vogliono allungare la striscia di vittorie che ha permesso loro di portarsi a meno 3 dalla Dea e a meno 6 dalla vetta occupata dall’Inter. In palio punti pesantissimi dunque tra Juventus e Atalanta che puntano ormai solo sulla Serie A.

Juventus-Atalanta, orario e dove vederla in diretta TV

Dove vedere Juve-Atalanta in TV? La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e quindi visibile su Smart TV o su TV tradizionali con l'ausilio di appositi dispositivi. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Possibile vedere il match anche sul canale Zona DAZN di Sky (214), disponibile per chi ha attivato il servizio sull'emittente satellitare. Nessuna diretta in chiaro, come tutta la Serie A.

Dove vedere Juventus-Atalanta in diretta streaming

La partita tra Juventus e Atalanta si potrà vedere in streaming in esclusiva su DAZN. Diretta dunque sulla piattaforma, attraverso dispositivi portatili e computer per gli abbonati. Nessuna possibilità di assistere al match su Sky GO o altrove.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

Thiago Motta recupera Gatti e Kalulu ma sarà l'italiano a giocare in coppia con Kelly in difesa. Kolo Muani dovrebbe guidare l'attacco, con Yildiz, Gonzalez e McKennie alle sue spalle. Atalanta con Retegui di punta con Pasalic e Lookman pronti a muoversi a supporto. Le probabili formazioni di Juve-Atalanta:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. All. Gasperini