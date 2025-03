La Juventus si rialza battendo il Verona: Thuram e Koopmeiners portano i bianconeri a -6 dall’Inter

video suggerito

La Juventus batte il Verona 2-0 nel silenzio dello Stadium. I bianconeri si prendono tre punti d'oro grazie ai gol nel secondo tempo segnati da Thuram e Koopmeiners. La Vecchia Signora si porta a -6 punti dalla vetta della classifica occupata dall'Inter.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus batte il Verona 2-0 nel silenzio dello Stadium. I bianconeri si prendono tre punti d'oro grazie ai gol nel secondo tempo segnati da Thuram e Koopmeiners. La Vecchia Signora si porta a -6 punti dalla vetta della classifica occupata dall'Inter. L'Hellas nel primo tempo aveva anche trovato la rete grazie a Suslov ma è stata annullata per fuorigioco. Stessa cosa per la squadra di Thiago Motta che si è vista annullare il vantaggio con McKennie ma in precedenza c'era stata carica di Kelly su Montipò. I bianconeri blindano il quarto posto con 52 punti.

L'esultanza di Thuram al gol del vantaggio.

Due gol annullati nel primo tempo: Suslov aveva segnato un capolavoro

Montipò contro tutti. È un po' questa la sintesi del primo tempo tra Juventus e Verona che ha visto il portiere degli scaligeri esibirsi in una lunga serie di parate. Prima su Locatelli, poi ancora sul capitano della Juventus e ancora sui vari Yildiz, McKennie e Thuram che si è ritrovato sui piedi una sorta di rigore in movimento dopo un'ottima azione costruita dalla squadra di Thiago Motta. Tutto sommato positiva la prima frazione della Vecchia Signora che in un clima surreale, con un silenzio assordante non riesce a trovare la via del gol.

Nico Gonzelz e Yildiz costruiscono molto e gli inserimenti di McKennie e Locatelli sono più efficaci di quelli di Thuram. A un certo punto ci prova dalla distanza anche Gatti ma la sua conclusione finisce alta. L'arbitro Marchetti annulla poi a McKennie la rete del possibile vantaggio: in precedenza c'era carica di Kelly su Montipò. Ma l'altro gol annullato è quello del Verona. L'Hellas sul finire della prima frazione trova uno splendido gol con Suslov ma in precedenza c'era fuorigioco. Juventus salva e primi 45 minuti chiusi sullo 0-0.

Koopmeiners esulta con i compagni dopo il raddoppio Juve.

Thuram porta in vantaggio la Juventus nel secondo tempo

Nella ripresa i bianconeri ripartono un po' come era finito il primo tempo, ovvero verso la porta del Verona con un autentico assalto. Ci provano dalla distanza sia Yildiz che Kolo Muani ma il Verona fa buona guardia. Thiago Motta allora cambia qualcosa tentando di dare maggiore imprevedibilità alla manovra. Entra in campo Koopmeiners al posto di McKennie e Alberto Costa per Weah. L'olandese viene accolto dai fischi dello Stadium ma l'ex Atalanta fa finta di non sentire e si immola per cercare di trovare il gol del vantaggio.

Alberto Costa appena entrato con una serpentina da destra si porta al tiro davanti alla porta di Montipò sfiorando il gol. Sfiora la rete anche Yildiz che con una conclusione da destra crea l'illusione del gol a tutto lo stadio dopo aver visto la sfera finire sull'esterno della rete. Motta inserisce anche Kalulu e per Gatti e subito dopo arriva il vantaggio Juve firmato Thuram. Il francese beneficia di un assist al bacio di Cambiaso da sinistra imbeccato a sua volta da Locatelli: è 1-0. Nel finale sala in cattedra Koopmeiners che trova il raddoppio grazie a una conclusione in area piccola su assist perfetto di Mbangula.