Quanto hanno guadagnato tutti i club al Mondiale: Inter in TopTen con 32 milioni, Juventus “solo” 23

Con la conclusione del Mondiale per Club che ha visto trionfare il Chelsea, è stata stilata anche la classifica definitiva dei guadagni per tutte le 32 squadre iscritte. L’Inter entra nella TopTen degli incassi con 32 milioni, Juve a “soli” 23. Anche i dilettanti dell’Auckland City si sono ritrovati milionari.

Il primo Mondiale per Club a 32 squadre si è concluso con l'esultanza del Chelsea di Maresca che in finale ha surclassato il super PSG di Luis Enrique. Atto conclusivo di un torneo dai mille risvolti, tra cui quelli economici che non possono passare in secondo piano. Perché se il premio per il vincitore, come preannunciato da tempo, ha toccato i 100 milioni di euro, per tutti è stata gran festa, con l'Inter che si è vista inserita nella TopTen dei guadagni superando di gran lunga l'altra italiana in lista, la Juventus.

Chelsea primo anche nei guadagni: la vittoria ha fruttato 100 milioni

Un tesoretto. Il Mondiale per Club ha rappresentato soprattutto questo per le partecipanti al torneo che si è svolto negli Stati Uniti tra mille impegni, grandi sacrifici, situazioni oltre il limite e un calendario con gare nelle ore più calde del giorno. Tutti ripagati lautamente dal ricco montepremi messo in palio da una FIFA che non ha badato a spese e che ha onorato gli impegni che aveva preso, elargendo incassi mai visti prima nella storia del calcio. A goderne di più, ovviamente, il Chelsea, il primo club a laurearsi campione e a iscrivere il proprio nome sull'iconico preziosissimo trofeo. Per i Blues di Maresca, il guadagno totale ha superato i 100 milioni di euro, più del PSG che, secondo, si è dovuto "accontentare" di una cifra attorno ai 94 milioni.

Inter nella Top10 dei club con i maggiori incassi: 32 milioni

Ciò che interessa maggiormente, però, è a quanto ammonta il "bottino" di Inter e Juventus, le uniche due italiane presenti al Mondiale per Club. Per loro, il torneo si è concluso già agli ottavi di finale rispettivamente contro Fluminense e Real Madrid poi arrivate entrambe in semifinale. A torneo concluso si possono definire al centesimo le entrate nelle casse dei nerazzurri e bianconeri per la gioia di Marotta e Cobolli che possono così contare su svariati milioni da reinvestire per le imminenti manovre di mercato. L'Inter resta la migliore delle italiane per incassi: i nerazzurri hanno ricevuto dalla trasferta americana 31 milioni d 900 mila euro, una cifra che ha permesso di entrare nella Top10 dei club più arricchiti dal Mondiale.

Juventus, il tesoretto del Mondiale per Club vale 23 milioni di euro

Per la Juventus, il totale racimolato è stato inferiore, seppur davvero molto interessante: i conti bianconeri hanno visto alla voce guadagni la bellezza di poco più di 23 milioni di euro. Una cifra importante anche se minore rispetto a quella dell'Inter, derivata soprattutto per il feed di partenza che teneva in considerazione il ranking FIFA dei club dove i nerazzurri erano in vantaggio sui bianconeri, oltre ad aver conquistato solo 2 vittorie (e due sconfitte) in 4 match, contro i due successi ed un pareggio dell'Inter.

Anche i dilettanti dell'Auckland City si sono ritrovati milionari

Tutti i 32 club non sono rimpasti di certo a bocca asciutta, nemmeno l'ultimo classificato, i dilettanti dell'Auckland City che sono tornati a casa con un premio di "consolazione" da mille e una notte per la piccola realtà neozelandese toccando i 4 milioni di euro.

La classifica finale degli incassi al Mondiale per Club