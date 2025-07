Real Madrid-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV

video suggerito

Real Madrid-Juventus si gioca oggi alle 21 ore italiane con diretta tv, in streaming, in chiaro e gratis su DAZN e su Canale 5. Le ultime news sulle formazioni di Tudor e Xabi Alonso. Chi supera gli ottavi, ai quarti del Mondiale per Club incrocerà la vincente tra Borussia Dortmund e Monterrey.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus sfida il Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club all'Hard Rock Stadium di Miami alle ore 21:oo e la gara sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming su DAZN e su Canale 5 di Mediaset. Chi supererà il turno se la vedrà ai quarti con la vincente di Borussia Dortmund-Monterrey.

Il Mondiale per Club è entrato nella fase più avvincente e Real Madrid-Juventus è una delle sfide più attese e affascinanti di tutto il tabellone degli ottavi di finale: i bianconeri si sono qualificati grazie al secondo posto nel gruppo G alle spalle del Manchester City, da cui hanno subito una pesante sconfitta nell'ultima uscita; mentre i Blancos hanno chiuso il loro girone al primo posto davanti all'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Partita: Real Madrid-Juventus

Quando: mercoledì 1 luglio 2025

Orario: 21:00 (ora italiana)

Dove: Hard Rock Stadium, Miami

Diretta TV: DAZN, Canale 5

Diretta Streaming: DAZN, Mediaset Infinity, Sportmediaset

Competizione: Mondiale per Club 2025, ottavi di finale

Dove vedere Real Madrid-Juventus in Tv, la diretta in chiaro

Real Madrid-Juventus sarà visibile in diretta Tv in chiaro e gratis sia su DAZN sia sui canali Mediaset. Nel primo caso non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento alla piattaforma ma solo registrarsi (senza alcun vincolo futuro né costi aggiuntivi) attraverso la propria mail così da assistere attraverso la app sulla Smart Tv alla partita raccontata in telecronaca da Dario Mastroianni. In alternativa si possono usare dispositivi come console di gioco, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. La gara andrà in onda, sempre in chiaro per tutti, anche su Canale 5 con telecronaca affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Dove vedere Real Madrid-Juventus in diretta streaming

La diretta streaming di Real Madrid-Juventus sarà trasmessa in forma gratuita su DAZN (previo accesso attraverso la app oppure il sito su dispositivi mobili e fissi), su Mediaset Infinity oppure collegandosi direttamente a Sportmediaset.it

Real Madrid-Juventus, le probabili formazioni degli ottavi al Mondiale per Club

Tudor non avrà a disposizione Savona in difesa e a protezione della porta di Di Gregorio ci saranno Gatti, Kalulu e Kelly. Davanti il tridente composto da Conceicao, Kolo Muani e Yildiz, mentre in mezzo al campo ci saranno McKennie e Thuram.

Xabi Alonso spera di poter avere a disposizione Mbappé almeno per panchina e al suo posto dovrebbe essere confermato Gonzalo Garcia, affiancato nuovamente da Vinicius e Valverde. Al centro della difesa Rudiger e Huijsen con Alexander-Arnold e Fran Garcia sulle fasce.

REAL MADRID (4-1-2-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni; Arda Guler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius. Allenatore: Xabi Alonso.

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Kolo Muani, Yildiz. Allenatore: Tudor.