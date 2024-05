video suggerito

Quando inizia la Serie A 2024-2025: le date di inizio e fine del prossimo campionato di calcio La nuova Serie A 2024-2025 prende forma: si parte il 17 agosto con la prima giornata di campionato, previste quattro soste per le nazionali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sta per calare il sipario sulla Serie A 2023-2024: l'Inter ha finito la stagione cucendosi sul petto la seconda stella e conquistando il ventesimo scudetto della sua storia nel derby contro il Milan, mentre il Bologna ha incantato l'Europa con il suo gioco, strappando un posto nella prossima Champions League. Ma la testa di tutti i tifosi va già verso la prossima stagione che sarà segnata dalla grande svolta in Champions League che avrà ripercussioni sugli impegni settimanali.

La data d'inizio è già stata definita: il fischio d'inizio della Serie A 2024-2025 risuonerà il 17 agosto, quasi in linea con la stagione appena passata che era invece cominciata il 20 agosto. Non ci saranno grandi cambiamenti nella prossima stagione che però sarà segnata dalle Olimpiadi che impediranno ad alcuni calciatori di essere presente ai nastri di partenza. Non è stata ancora comunicata la data della fine del campionato, ma c'è già una prima indicazione per quanto riguarda le partite che si giocheranno ad agosto.

Nel primo mese di campionato si giocheranno tre turni di campionato che poi si fermerà nella prima settimana di settembre per lasciare spazio alla consueta sosta per le nazionali. La Serie A si fermerà per la finestra di impegni internazionali anche nel mese di ottobre e novembre, poi di nuovo nel 2025 per l'ultima sosta prevista nel mese di marzo, in linea con quanto accaduto anche lo scorso anno.

Per quanto riguarda i giocatori impegnati alle Olimpiadi, per loro la stagione potrebbe cominciare con due turni di ritardo rispetto ai compagni, dato che non è prevista uno slittamento del campionato per permettergli di riposare. Le vacanze quindi verranno fatte a discapito degli impegni con i club che dovranno rinunciare ad alcuni protagonisti nel mese di agosto.

Non sono stati ancora definiti i dettagli per quanto riguarda la Serie A 2024-2025, dato che per stilare il calendario completo bisognerà attendere anche i sorteggi della nuova Champions League che in questa stagione con il format inedito si giocherà spalmata su tre giorni della settimana e non più su due. Inoltre, per ridurre al mimino i turni infrasettimanali di campionato, le squadre potrebbero di nuovo scendere in campo nel periodo natalizio.