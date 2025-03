video suggerito

Lazio-Viktoria Plzen dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni La Lazio ospita il Viktoria Plzen per la partita di ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League 2024-2025: fischio d'inizio alle ore 18:45, diretta TV e streaming su Sky. Le probabili formazioni di Baroni e Koubek.

A cura di Vito Lamorte

La Lazio scende in campo nella partita di ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League 2024-2025 allo stadio Olimpico contro il Viktoria Plzen: i capitolini di Marco Baroni, dopo la vittoria per 2-1 all'andata, sfidano i cechi di Miroslav Koukek oggi, giovedì 13 marzo 2025, con fischio d'inizio alle ore 18:45. Diretta TV e streaming su Sky.

Dopo la battaglia in Repubblica Ceca, con l'impresa compiuta in 9 contro 11, la squadra biancoceleste deve chiudere la qualificazione per approdare al turno successivo: la rete di Isaksen permette alla Lazio di ripartire con un vantaggio nell'economia del doppio confronto ma non bisogna sottovalutare. Zaccagni & co vengono dal pareggio in campionato con l'Udinese mentre il Viktoria Plzen ha colto uno scialbo 0-0 in casa del Pardubice.

Chi supera questo turno se la vedrà con la vincente tra Bodo/Glimt e Olympiacos ai quarti di finale: all'andata i norvegesi hanno vinto 3-0.

Partita: Lazio-Viktoria Plzen

Orario: 18:45

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: giovedì 13 marzo 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: Europa League 2024-2025, ottavi di finale

Lazio-Viktoria Plzen orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Lazio-Viktoria Plzen sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. La tv satellitare, previo abbonamento, garantirà la visione del match dell'Olimpico ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre la partita sarà disponibile in tv anche su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. La telecronaca sarà di Antonio Nucera, con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

Lazio-Viktoria Plzen, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Lazio e Viktoria Plzen sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming, sempre per abbonati, sull'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili. Anche in questo caso la partita è visibile su NOW, disponibile sia su dispositivi mobili che fissi.

Lazio-Viktoria Plzen, le formazioni ufficiali della partita di Europa League

La Lazio punta su Noslin come riferimento centrale in attacco e il trio a supporto formato da Isaksen, Dia e Zaccagni. Il Viktoria Plzen sceglie sempre il 3-4-2-1 con Vydra e Sulc alle spalle di Durosinmi. Le scelte di Baroni e Koubek.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Baroni.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi. Allenatore: Koubek.