L'Udinese ferma la Lazio e fa un regalo alla Juve: solo 1-1 e mancato sorpasso ai bianconeri Termina 1-1 il posticipo tra Lazio e Udinese: Romagnoli risponde a Thauvin, i biancocelesti evitano la sconfitta ma mancano il sorpasso al quarto posto ai danni della Juventus.

A cura di Michele Mazzeo

La Lazio non va oltre l'1-1 contro l'Udinese nel posticipo della 28ª giornata della Serie A e manca il sorpasso in classifica alla Juventus che resta dunque al 4° posto. All'Olimpico è Thauvin ad aprire le marcature alla metà del primo tempo al termine di una rocambolesca azione di ripartenza dei friulani con la difesa biancoceleste non esente da colpe. Il gol subito sveglia i padroni di casa che dieci minuti più tardi trovano il pareggio con la rete di Alessio Romagnoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi continuano ad attaccare alla ricerca della marcatura che ribalterebbe il risultato trovando però un rientrante Okoye (tornato in campo dopo oltre tre mesi passati ai box per infortunio) molto attento.

Il copione del match resta invariato fino al settantacinquesimo con la formazione di Marco Baroni ad attaccare assediando la retroguardia ospite, mentre Runjaic si affida alle ripartenze dei suoi velocisti per provare ad impensierire Provedel che poi nel quarto d'ora finale, quando i friulani hanno nuovamente rialzato il baricentro, viene sollecitato dalla conclusione di Zemura su calcio piazzato e dall'improvvisa conclusione del neoentrato Atta rispondendo però presente. Nonostante entrambe le compagini vadano costantemente alla ricerca della vittoria non accontentandosi del pareggio, nessuna delle due riesce a trovare il gol della vittoria e si arriva dunque al triplice fischio dell'arbitro Piccinini sul risultato di 1-1 deciso dalle due reti realizzate a cavallo tra il 22′ e il 32′ del primo tempo.

Un punto per uno dunque per Lazio e Udinese. Un punto che non consente ai biancocelesti di riprendersi il quarto posto in classifica sorpassando la Juventus (che resta avanti di un punto) e mantenendo una sola lunghezza di vantaggio su quel Bologna che li attende domenica prossima al Dall'Ara per il match della 29ª giornata; un punto che invece permette ai friulani di consolidare il 10° posto e rendere ancora più tranquillo il finale di stagione sognando anche di giocare uno scherzo al Milan che al momento li precede nella graduatoria di sole quattro lunghezze.