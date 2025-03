Lazio-Udinese, il risultato LIVE della partita di Serie A 2024-2025

L’Udinese ha vinto le ultime due sfide contro la Lazio in campionato... I friulani potrebbero ottenere tre successi di fila contro i biancocelesti in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2004 e ottobre 2005. Grande equilibrio nelle ultime 10 gare tra biancocelesti e friulani in campionato: tre successi per parte e quattro pareggi, dopo che nelle 10 precedenti sfide tra queste due formazioni in Serie A la Lazio aveva ottenuto nove vittorie. L’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime quattro trasferte contro la Lazio in campionato (2V, 2N), solo una volta i friulani hanno registrato cinque match fuori casa di fila senza sconfitta contro i biancocelesti: tra il 1961 e il 1990.