Inter-Monza, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter ospita il Monza per la gara di Serie A di oggi sabato 8 marzo, posticipo delle 20:45 della 28a giornata di campionato. La diretta in TV in streaming è affidata a DAZN e a Sky.

I nerazzurri di Inzaghi sono reduci dalla corroborante trasferta di Champions League, in cui hanno vinto sul campo del Feyenoord il match d'andata degli ottavi di finale. A segno, per la prima volta in stagione in Europa, la ThuLa, che ha dato segnali confortanti di crescita. Un successo che ha in parte cancellato i diversi problemi di formazione che l'Inter sta avendo da diverso tempo, complici i ripetuti impegni, ma a San Siro è vietato sbagliare cercando facili alibi. Il primato in classifica non è stato scalfitto dal pareggio con il Napoli ma mai come ora la corsa al tricolore resta apertissima: in un fazzoletto di punti ci sono tante avversarie, in primis la Juventus che è riuscita a risalire a -6.

Per il Monza di Nesta un palcoscenico diametralmente opposto: i brianzoli sono mestamente ultimi e il calvario da qui fino a fine stagione indica un percorso oramai troppo accidentato per sperare nel miracolo salvezza. Contro l'Inter è il classico testacoda in cui il Monza appare la classica vittima sacrificale. Il divario tecnico c'è ed è innegabile e anche le ultime prestazioni del Monza lascia poche chance in un verdetto diverso dalla capitolazione: 4 sconfitte nelle ultime 5 uscite e un solo pareggio, a reti inviolate, contro il Lecce.

Partita: Inter-Monza

Dove: Stadio San Siro

Quando: sabato 8 marzo

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN e Sky

Diretta streaming: DAZN, SkyGo e NOW

Competizione: Serie A (28a giornata)

Dove vedere Inter-Monza in diretta TV

Inter-Monza è il posticipo del sabato sera e si gioca oggi a San Siro dalle 20:45. La partita precede Napoli-Fiorentina di domenica pomeriggio e imporrà ai nerazzurri di vincere per evitare sorprese in testa alla classifica. Come ogni posticipo serale del sabato ci sarà co-diretta esclusiva per vederla in TV, grazie a DAZN e Sky. Sulla piattaforma satellitare i canali di riferimento saranno Sky Calcio1, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Inter-Monza dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming di Inter-Monza ci sarà la doppia opzione, sempre e solo a pagamento per abbonati. Nel primo caso si potrà vedere su DAZN, nel secondo o su SkyGo o col servizio on demand di NOW. Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni saranno al microfono per il commento su DAZN, mentre i telecronisti Sky saranno Andrea Marinozzi e Massimo Gobbi.

Inter-Monza, le probabili formazioni della partita di Serie A 2024-2025

Simone Inzaghi ha fatto turnover in Olanda e proporrà qualche cambio anche contro il Monza. Unica certezza, il modulo: 3-5-2. Sommer, recuperato, siederà ancora in panchina, mentre c'è incertezza sull'undici iniziale. In mediana altro riposo per Calhanoglu e per Mhkytarian ai quali si potrebbe aggiungere anche Barella. Asllani, Zielinski e Frattesi dunque per una maglia da titolare. Anche in avanti possibile cambio della guardia con Arnautovic che potrebbe far rifiatare o Thuram – non al meglio – o Lautaro. In casa Monza, Nesta potrebbe scendere in campo dal 1′ Keita Balde in attacco, ex di turno.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Asllani, Zielinski, Bastoni; Lautaro Martinez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

MONZA (3-5-2): Turati; D'Ambrosio, Izzo, Palacios; Birindelli, Pedro Pereira, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita Balde, Ganvoula. Allenatore: Nesta.