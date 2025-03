video suggerito

Lotta scudetto totalmente inedita in Serie A: 5 squadre in 8 punti non si erano mai viste Inter, Napoli, Atalanta, Juventus e Lazio sono raccolte in otto punti. Non era mai successo nella storia della Serie A che dopo 27 giornate c'erano così tante squadre racchiuse in così pochi punti.

A cura di Alessio Morra

Un campionato così non si era mai visto. Per la prima volta nella storia dopo 27 giornate ci sono le prime cinque squadre della classifica sono racchiuse in otto punti. Dall'Inter alla Lazio, passando per Napoli, Atalanta e Juventus sono tutte in lizza per lo scudetto. Nessuno si può più nascondere.

Inter, Napoli, Atalanta, Juventus e Lazio vicinissime

La sfida tra Napoli e Inter in qualche modo avrebbe mosso la classifica: è finita in parità, l'Atalanta non ne ha approfittato, pareggiando in casa con il Venezia. Mentre Juventus e Lazio si sono avvicinate, sconfiggendo rispettivamente Verona e Milan. La classifica ora vede i nerazzurri campioni d'Italia con 58 punti, i partenopei a quota 57, inseguiti dai nerazzurri di Gasperini a quota 55, poi Juve a 52 e Lazio a 50. Cinque squadre in otto punti. Pochi, certo non pochissimi, ma la storia del calcio insegna che le rimonta, anche quelle all'apparenza impossibili, si possono compiere.

Il precedente del 1997: Juve campione

Di sicuro nella storia della Serie A una situazione così non c'era mai stata. Certo le statistiche vanno contestualizzate. La Serie A non ha avuto sempre lo stesso format e le stesse regole. Ma dall'era dei tre punti qualcosa di simile era successo solo una volta. L'unico precedente, comparabile, è datato 1996-1997, quando alla 27ª giornata, ma a 7 turni dal termine (perché il campionato era a 18 squadre), tra la Juventus prima e il Bologna quinto c'erano nove punti (in mezzo Parma, Inter e Sampdoria). La Juve mantenne il primato e conquistò il titolo, il secondo con Lippi in panchina.

E quello del 1987, quando vinse il Napoli

Un divario risicato ci fu anche nella stagione 1986-1987, quando dopo la 27ª giornata c'erano cinque squadre in sette punti. Ma all'epoca c'erano solo due punti per vittoria e il campionato aveva 16 squadre. Quindi in quel caso i turni al termine erano tre e con quel divario c'erano materialmente in lotta per lo scudetto solo tre squadre: Napoli, Inter e Juventus, che curiosamente lo sono anche quest'anno. I partenopei chiusero davanti vincendo il primo scudetto della storia. In ogni caso, sia nel 1997 che nel 1987, con la classifica corta a imporsi fu la squadra che era davanti dopo 27 giornate.