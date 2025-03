video suggerito

Billing mantiene vivi i sogni del Napoli e ferma l'Inter: lo scontro Scudetto finisce in pareggio L'Inter si porta in vantaggio nel primo tempo con Dimarco ma a due minuti dalla fine il Napoli pareggia lo scontro Scudetto grazie al gol di Billing, eroe a sorpresa.

A cura di Ada Cotugno

L'Inter accarezza l'allungo per lo Scudetto con la pennellata di Dimarco, ma la scivolata di Billing a due minuti dalla fine cambia completamente la fisionomia di questo campionato: i nerazzurri sognavano la fuga ma non avevano fatto i conti con uno dei protagonisti più improbabili, arrivato nel mercato di gennaio per recitare il ruolo della riserva. eppure è il danese a tenere vivo il Napoli e a permettere ai suoi tifosi di poter sognare ancora di mettere le mani sul titolo.

La sfida Scudetto termina con un pareggio che non cambia niente in classifica ma che può cambiare tutto nella mentalità. I nerazzurri giocano un bel primo tempo, ma dopo l'uscita di Dimarco crollano lasciando spazio ai partenopei che, poco lucidi in avanti, creano e non segnano fino all'arrivo in campo di Billing che cambia la storia della partita.

Dimarco illumina con la sua punizione

Nei primi 20 minuti di gioco il Napoli sembra organizzato e pericoloso nella sua nuova veste, con McTominay in posizione più avanzata che prova a mettere in difficoltà i difensori avversari. Ma basta una scintilla all'Inter per cambiare il corso della partita: i nerazzurri guadagnano una posizione dai 25 metri, sul pallone va Dimarco che disegna una traiettoria perfetta che termina proprio sotto all'incrocio. Il vantaggio dà una spinta importantissima a tutta la squadra che comincia a spingere e a giocare un ottimo calcio.

Il Napoli prova a rispondere con le incursioni di Raspadori, sempre pericoloso ma poco lucido al momento di calciare in porta. Anche Lukaku prova a fare la sua parte, facendo a spallate con i difensori avversari, ma Bastoni si fa trovare sempre pronto sull'ex compagno di squadra che viene murato in ogni occasione.

Il gol di Billing nel finale

Nella ripresa i nerazzurri perdono per infortunio Dimarco, autore del vantaggio, e anche Calhanoglu che stava soffrendo da diversi minuti. Inzaghi cambia veste con un 4-4-2 che però non ingrana subito e dà la possibilità al Napoli di trovare varchi: gli azzurri ne approfittano e arrivano a un passo dal pareggio con McTominay e Politano che spaventano soltanto Martinez tra i pali.

Il Napoli mantiene alto il ritmo e sfiora diverse occasioni, ma tutto cambia con l'ingresso di Billing. Il danese si ritrova protagonista dopo una percussione di Lobotka: il danese si ritrova davanti alla porta e riesce incredibilmente a segnare il gol del pareggio dopo un rimpallo sul portiere che mantiene gli azzurri a -1 dalla vetta e rovina tutti i piani dell'Inter.