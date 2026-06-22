Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, settimana decisiva per Palestra. Il Chelsea su Cambiaso

L'Inter accelera nel mercato in entrata e questa settimana potrebbe essere decisiva. L'obiettivo principale è Palestra: l'ultima offerta per l'Atalanta è di 50 milioni complessivi, la cifra richiesta fin dall'inizio, e si aspetta solo l'ok da parte dei bergamaschi. Una volta definito il suo acquisto i nerazzurri riprenderanno i contatti con l'Udinese per Solet.

Il Napoli vuole rinforzare la sua difesa con Gila e per convincere la Lazio ha inserito Lucca come contropartita tecnica, un attaccante che piace alla squadra di Lotito. L'idea degli azzurri è quella di cederlo in prestito, abbinando un'offerta cash da circa 18 milioni di euro. La Juventus ragiona sulle uscite, spinta dai contatti avviati con il Chelsea per Cambiaso: i londinesi offrono 30 milioni ma i bianconeri ne chiedono 10 in più, anche se sono fiduciosi per la buona riuscita dell'affare.