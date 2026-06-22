Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, settimana decisiva per Palestra. Il Chelsea su Cambiaso

Le ultime notizie di calciomercato oggi 22 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
La Juventus lavora sul mercato in uscita e il nome più caldo è quello di Cambiaso, cercato dal Chelsea. I bianconeri lo valutano 40 milioni ma gli inglesi si spingono solo fino a 30. Questa settimana potrebbe essere decisiva per il trasferimento di Palestra all'Inter: i nerazzurri pareggiano la richiesta dell'Atalanta di 50 milioni, poi vireranno su Solet. Il Napoli si avvicina a Gila per la difesa inserendo Lucca come contropartita tecnica per la Lazio.
Palestra all'Inter, cosa manca per la chiusura
L'affare è praticamente fatto e l'Inter spera di chiudere la trattativa in questa settimana. I nerazzurri hanno offerto 50 milioni all'Atalanta per Palestra, esattamente la cifra richiesta dai bergamaschi. Cosa manca per la stretta di mano? Nei 50 milioni sono compresi dei bonus che dovranno limare, specialmente per quanto riguarda la facilità del raggiungimento, e la Dea vorrebbe anche una percentuale sulla rivendita. palestra ha già dato l'ok per il trasferimento all'Inter accettando un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 22 giugno
L'Inter accelera nel mercato in entrata e questa settimana potrebbe essere decisiva. L'obiettivo principale è Palestra: l'ultima offerta per l'Atalanta è di 50 milioni complessivi, la cifra richiesta fin dall'inizio, e si aspetta solo l'ok da parte dei bergamaschi. Una volta definito il suo acquisto i nerazzurri riprenderanno i contatti con l'Udinese per Solet.
Il Napoli vuole rinforzare la sua difesa con Gila e per convincere la Lazio ha inserito Lucca come contropartita tecnica, un attaccante che piace alla squadra di Lotito. L'idea degli azzurri è quella di cederlo in prestito, abbinando un'offerta cash da circa 18 milioni di euro. La Juventus ragiona sulle uscite, spinta dai contatti avviati con il Chelsea per Cambiaso: i londinesi offrono 30 milioni ma i bianconeri ne chiedono 10 in più, anche se sono fiduciosi per la buona riuscita dell'affare.