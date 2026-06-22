Chi è Hendrik Almstadt, il laureato in economia che Cardinale ha scelto per fare il mercato del Milan

Hendrik Almstadt è stato scelto da Gerry Cardinale come uno dei pilastri del nuovo assetto dirigenziale del Milan: più che un semplice uomo mercato, il dirigente tedesco incarna il modello ispirato al Liverpool. Una struttura integrata in cui proprietà, management e allenatore condividono la stessa visione.

Hendrik Almstadt.

Una nuova figura per un nuovo modello di società. Per anni il volto dell'area tecnica di un club è stato quello del direttore sportivo: telefonate, trattative, intuizioni e rapporti personali. Il Milan che sta nascendo sotto la guida di Gerry Cardinale, però, ragiona in modo diverso.

Ecco perché la nomina di Hendrik Almstadt rappresenta molto più dell'arrivo di un nuovo dirigente: è il segnale di una trasformazione che per il club rossonero potrebbe essere qualcosa di più e che punta a portare la società di via Aldo Rossi verso un modello manageriale di respiro internazionale.

Chi è Hendrik Almstadt, l'uomo che Cardinale ha scelto per il nuovo Milan

Tedesco, laureato alla London School of Economics e con un MBA conseguito ad Harvard, Almstadt appartiene a quella nuova generazione di dirigenti che unisce competenze economiche, analisi dei dati e conoscenza dell'industria sportiva. Un profilo lontano dagli stereotipi del dirigente di calcio tradizionale, ma sempre più ricercato dalle grandi proprietà internazionali.

Leggi anche La scena surreale di Ibrahimovic e Cardinale insieme alla Casa Bianca mentre il Milan è allo sbando

Hendrik Almstadt, l’uomo che Gerry Cardinale ha scelto per il nuovo organigramma del Milan.

La sua carriera è iniziata nel mondo della consulenza strategica prima dell'ingresso nel calcio professionistico. Il salto di qualità arriva all'Arsenal, dove lavora a stretto contatto con Ivan Gazidis occupandosi delle cosiddette ‘football operations', un'area che comprende la gestione e l'ottimizzazione di tutti i processi collegati alla performance sportiva. Successivamente ha maturato esperienze all'Aston Villa e nel circuito professionistico del golf PGA, ampliando ulteriormente il proprio bagaglio manageriale.

Proprio il percorso costruito tra sport e business spiega perché Cardinale abbia deciso di affidargli un ruolo centrale nel nuovo Milan. Almstadt non sarà semplicemente l'uomo incaricato di chiudere le trattative di mercato. La sua missione sarà molto più ampia: coordinare le diverse aree dell'organizzazione calcistica, valutare l'efficienza degli investimenti, ottimizzare i processi decisionali e assicurare che ogni scelta sportiva sia coerente con la strategia complessiva del club.

Gerry Cardinale, fondatore e CEO di RedBird Capital Partners, proprietario del Milan.

In altre parole, sarà una sorta di raccordo tra proprietà, area tecnica e settore sportivo. Un ruolo che richiama da vicino i modelli utilizzati nei grandi club della Premier League e nelle organizzazioni sportive americane, dove il mercato rappresenta soltanto una parte di una struttura molto più complessa. Ed è proprio qui che entra in gioco il nuovo modello Milan.

Cardinale, Almstadt e Amorim: ecco chi deciderà davvero nel Milan il prossimo anno

L'ingresso del dirigente tedesco rappresenta infatti il tassello più visibile di una rivoluzione organizzativa ispirata ai grandi club internazionali e, in particolare, al Liverpool, realtà che RedBird conosce da vicino attraverso la propria partecipazione nel gruppo Fenway Sports Group. Un sistema che supera la tradizionale figura del direttore sportivo "all'italiana" per affidarsi a una struttura integrata nella quale proprietà, management e area tecnica operano all'interno della stessa catena decisionale.

Ruben Amorim, il nuovo allenatore del Milan.

Al vertice c'è Gerry Cardinale. Più presente rispetto al passato, il fondatore di RedBird intende assumere un ruolo centrale nelle scelte strategiche del club. Attorno a lui ruota una squadra composta dal management della holding americana, da Massimo Calvelli, da David Castelblanco per il progetto stadio e da Zlatan Ibrahimovic, figura sempre più influente nel raccordo tra proprietà e area sportiva.

Il secondo livello è quello manageriale. Qui Almstadt sarà affiancato da Bobby Gardiner, responsabile dell'area intelligence e dell'analisi dei dati. Il mercato non nascerà dall'intuizione di un singolo dirigente, ma da un processo condiviso che integra scouting, dati, sostenibilità economica e visione tecnica.

La terza colonna del progetto sarà Ruben Amorim. Il tecnico portoghese sarà il riferimento dell'identità calcistica del nuovo Milan. Non un manager con pieni poteri sul modello inglese, ma l'uomo chiamato a definire il modo di giocare e le caratteristiche della squadra. Proprietà, management e allenatore dovranno muoversi nella stessa direzione, all'interno di una struttura che punta sulla massima coesione.

Cardinale e Ibrahimovic.

L'obiettivo è costruire una squadra in grado di vincere subito e, allo stesso tempo, aprire un ciclo duraturo. La programmazione guarda ai prossimi tre-cinque anni e punta a creare una base competitiva stabile. In quest'ottica Amorim sarebbe già soddisfatto della qualità della rosa a disposizione, considerata una piattaforma di partenza importante per sviluppare il proprio progetto tecnico.

Parallelamente continuerà il lavoro sullo sviluppo dei giovani. Jovan Kirovski resterà concentrato sul progetto Milan Futuro, mentre Vincenzo Vergine continuerà a guidare il percorso di crescita del settore giovanile. L'obiettivo comune sarà produrre talenti e aumentare il valore sportivo ed economico del patrimonio del club.

La nomina di Almstadt, quindi, non racconta soltanto chi farà il mercato del Milan. Racconta soprattutto come il Milan intende essere gestito nei prossimi anni: perché nel progetto di Cardinale il successo non punta soltanto alle intuizioni sul campo, ma alla capacità di far lavorare insieme competenze diverse all'interno di un'unica visione strategica.