video suggerito

Il Torino brilla con i gioielli del mercato invernale: Elmas e Casadei stendono il Monza di Nesta Ennesimo KO del Monza di Nesta che resta inchiodato all’ultimo posto inanellando la 17a sconfitta stagionale. Il Torino festeggia con gli ultimi acquisti: un gol per tempo di Elmas e Casadei regalano il secondo successo consecutivo a Vanoli. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vittoria granata al Brianteo, anche il Torino batte il Monza che rimedia così la 17a sconfitta in campionato, inchiodato all'ultimo posto sempre più solitario. I gol partita arrivano per Vanoli dagli acquisti di gennaio: prima Elmas nel primo tempo, poi Casadei nella ripresa. Il Torino si prende così la seconda vittoria consecutiva confermando il ritrovato feeling con una classifica che ritorna a sorridere.

Ultima spiaggia classica per il Monza che ospita al Brianteo il Torino per il match dell'ora di pranzo: Alessandro Nesta si gioca altri tre punti pesantissimi, davanti al proprio pubblico per cercare di invertire un trend pessimo e si affida ad un tandem di esperienza e qualità: Ganvoula e Keita Balde. Vanoli risponde scegliendo Adams dall'inizio preferito a Sanabria, in un 4-2-3-1 dai connotati più che offensivi. Il primo tempo non regala emozioni indimenticabili, con i brianzoli che faticano enormemente a ritrovarsi in campo: anche se non compie miracoli, è Turati il portiere maggiormente impegnato con i padroni di casa che non tirano mai verso Milinkovic-Savic.

A rompere gli equilibri non a caso è proprio la formazione granata che gela i tifosi del Monza al 41′ quando la partita sembrava incanalata verso il pareggio a reti inviolate all'intervallo. Costruisce Vlasic, tra i più tecnici in campo, per l'esterno Lazaro che trova il neo arrivato Elmas: l'ex Napoli non si fa pregare due volte e supera Turati per lo 0-1 granata, festeggiando la sua seconda rete dall'arrivo a gennaio.

Leggi anche Il Monza esonera Salvatore Bocchetti: torna Nesta per cercare una salvezza quasi impossibile

Nella ripresa la gara si accende con il Torino che vuole il colpo del KO, vicino grazie ad Adams ma con Turati che salva tutto, e il Monza che risponde con Keita Balde che sfiora il pareggio con una conclusione personale. Nesta prova la mossa vincente e cambia dalla cintola in su inserendo Mota e Urbanski per Ganvoula e l'ammonito Birindelli. Ma la sorte resta avversa per il Monza che al 65′ subisce il doppio vantaggio del Toro: ci pensa Casadei che all'ennesimo tentativo riesce a trovare il tiro dalla distanza sotto la traversa, imparabile per Turati, centrando così il primo gol in Serie A.