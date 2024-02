Napoli-Barcellona, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni della partita di Champions Il Napoli ospita il Barcellona nell’andata degli ottavi di Champions League: partita fondamentale per entrambe le formazioni in crisi di risultati. Mazzarri ritrova Osimhen titolare. Diretta TV dalle 21:00 su Prime Video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli del nuovo tecnico Calzona affronta il Barcellona al Maradona domani alle 21:00 per la partita di andata degli ottavi di Champions League (diretta TV e streaming su Amazon Prime Video). Esordio complicatissimo per il nuovo allenatore dei partenopei chiamato subito ad affrontare una sfida cruciale per il percorso del Napoli in Champions. I campioni d'Italia sono reduci dal deludente pari con il Genoa e lontani dalla zona Europa della classifica di Serie A. Anche per i blaugrana non stanno vivendo la loro migliore stagione, ma sono comunque al terzo posto nella Liga, dopo il successo in casa del Celta

I campioni d'Italia giocheranno con il 4-3-3, in avanti dall'inizio potrebbe tornare Osimhen. Il Barcellona punta tutto in avanti su Lewandowski, ma occhio al giovane Yamal.

Napoli e Barcellona si sfidano per la terza volta negli ultimi cinque anni. Non è diventata una sfida tradizionale, ma ormai è quasi una consuetudine. Il bilancio è a favore dei catalani che si sono qualificati entrambe le volte. Due pareggi e due successi del Barcellona, che nel 2020 si qualificò per i quarti di Champions dopo un 3-1 al Camp Nou in un match giocato ad agosto, e nel 2022 si impose 4-2 in casa dei partenopei.

Partita: Napoli-Barcellona

Data: mercoledì 21 febbraio 2024

Orario: 21:00

Dove: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Diretta TV: Prime Video

Diretta Streaming: Prime Video

Competizione: Champions League, andata ottavi

Dove vedere Napoli-Barcellona in diretta TV su Sky, Canale 5 o Prime Video

La sfida degli ottavi di Champions tra Napoli e Barcellona si potrà seguire in diretta TV, ma potranno farlo solo gli abbonati ad Amazon Prime Video. Non è prevista la diretta in chiaro. La partita non sarà trasmessa né da Sky né da Canale 5. Per seguirla servirà l'abbonamento a Prime Video, servirà una Smart TV oppure una consolle di gioco (Xbox e PlayStation) oltre che dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVision Box e Google Chromecast.

Telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. A bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Nella VAR Room di Prime Video c'è sarà l'ex arbitro Calvarese.

Napoli-Barcellona, dove vederla in streaming

Napoli-Barcellona è una gara degli ottavi di Champions ed è un'esclusiva di Amazon Prime Video anche in diretta streaming. Per vedere la sfida del Maradona si potrà utilizzare l'App o collegarsi al sito di Amazon.

Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona

Il Napoli con Calzona in panchina giocherà con il 4-3-3. In avanti dovrebbe esserci Osimhen, nel tridente certi Kvaratskhelia e Politano. In mezzo al campo ci sarà anche Cajuste. 4-3-3 pure per Xavi che in avanti è intenzionato a schierare Yamal e Pedri ai lati del bomber Lewandowski.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri.