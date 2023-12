Il tabellone degli ottavi di Champions: Inter-Atletico Madrid e Napoli-Barcellona, le date delle partite Inter-Atletico Madrid, Napoli-Barcellona, Lazio-Bayern Monaco sono gli accoppiamenti delle squadre italiane negli ottavi di finale di Champions League. Impegno durissimo per i biancocelesti, Inter e Napoli non potevano avere molto di meglio.

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi a Nyon, nella sede dell'UEFA in Svizzera, è andato in scena il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2023/24. Inter, Napoli e Lazio erano le tre squadre italiane presenti nell'urna delle seconde classificate dei gironi, con la prospettiva dunque di incontrare una corazzata nella doppia sfida degli ottavi. L'Inter è stata accoppiata all'Atletico Madrid, il Napoli ha avuto in sorte il Barcellona, la Lazio ha pescato il Bayern Monaco.

Sicuramente i biancocelesti sono quelli cui è andata peggio, mentre non potevano aspettarsi molto di meglio i campioni d'Italia in carica e l'attuale capolista della Serie A. Il Bayern Monaco del bomber Kane è un ostacolo durissimo per la Lazio e parte chiaramente favorito nel doppio confronto, mentre Inter e Napoli sembrano potersela giocare con le due squadre spagnole: Atletico Madrid e Barcellona sono rispettivamente quarta e terza nella Liga, ben distanziate dal Real capolista.

Completano il quadro degli ottavi gli altri cinque match usciti dal sorteggio: Porto-Arsenal, PSG-Real Sociedad, PSV-Borussia Dortmund, Copenaghen-Manchester City, Lipsia-Real Madrid.

Il tabellone degli ottavi di Champions League

Porto-Arsenal

Napoli-Barcellona

PSG-Real Sociedad

Inter-Atletico Madrid

PSV-Borussia Dortmund

Lazio-Bayern Monaco

Copenaghen-Manchester City

Lipsia-Real Madrid

Quando si giocano le partite

Gli ottavi di finale della Champions League 2023/24 si giocheranno in quattro settimane tra febbraio e marzo: due saranno dedicate ai match di andata e due a quelli di ritorno.

Ottavi di andata: 13-14 febbraio, 20-21 febbraio

Ottavi di ritorno: 5-6 marzo, 12-13 marzo