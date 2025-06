Perché all’Inter conviene arrivare 2ª nel girone guardando al tabellone del Mondiale per Club

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale per Club sta per entrare nel vivo con la fase a eliminazione diretta. La Juventus è già agli ottavi, ma ancora non conosce il suo lato di tabellone, determinante sarà la partita con il Manchester City, che vale il primato nel girone. L'Inter invece si gioca la qualificazione con il River Plate, una sconfitta potrebbe costare carissimo. Con la vittoria o con un pareggio per 2-2 gli ottavi sarebbero certi. A guardare il tabellone, le avversarie e le potenziali rivali, vien da pensare che alla squadra di Chivu converrebbe passare da seconda nel girone, perché in un potenziale cammino verso la finale ci sarebbero meno rivali pesanti.

River Plate-Inter decisiva per il primo posto

Chiaramente non è un discorso relativo al ‘biscotto', che ha fatto giustamente infuriare Chivu. Perché pareggiando per 2-2 River Plate e Inter passerebbero entrambe e pareggiando 0-0 o 1-1 passerebbero se il Monterrey con batte l'Ulsan. Ma il pari non può dare il primo posto a entrambe, ovviamente, e per questo si giocherà per vincere stanotte (alle 3 ora italiana). Guardando, però, il tabellone, che in parte si è già formato, si può notare come all'Inter, sulla carta, converrebbe qualificarsi agli ottavi come seconda del Girone F, perché la parte alta che sembrava poter essere presidiata dal Bayern Monaco, ora in altissimo è un po' sguarnita.

Una big da affrontare o due: il dilemma dell'Inter

E se finisse seconda l'Inter nel proprio raggruppamento nel cammino verso la finale, che ora può sembrare un miraggio, ma i nerazzurri hanno giocato quella di Champions League meno di un mese fa, potrebbe trovare al massimo una sola big. Differente invece sarebbe il cammino con l'Inter prima, perché finirebbe nella parte bassa del tabellone. Chiaramente non sono discorsi che impattano sui calciatori e sul match, ma quando tutto sarà finito si potrebbe concretamente scoprire che per una volta il secondo posto sarebbe meglio del primo.

Le avversarie dell'Inter in caso di secondo posto nel Girone F

In caso di secondo posto l'Inter si qualificherebbe per gli ottavi di finale e finirebbe nella parte alta del tabellone. Ciò significherebbe ottavi con Borussia Dortmund o Fluminense, mentre nei quarti troverebbe una tra Real Madrid, Juventus e Manchester City – in ogni caso un avversario di primissima fascia. In semifinale invece una tra Chelsea, Benfica, Botafogo o Palmeiras. Squadre senz'altro di alto livello, ma nessuna delle quattro è tra le grandi favorite del torneo.

Cammino più duro in caso di primato nel Girone con due big da sfidare

Chiudendo invece il girone al primo posto l'Inter troverebbe agli ottavi la seconda del Girone E, cioè una tra Borussia Dortmund o Fluminense, e ai quarti sempre una tra Juventus, Real Madrid e Manchester City – i loro gironi si chiudono tra giovedì e venerdì – quindi una squadra di alto livello, e in semifinale, a meno di clamorose sorprese, ci sarebbe o il PSG o il Bayern Monaco, due delle principali favorite. Va da sé che, leggendo i nomi, sarebbe migliore il percorso da seconda nella parte alta.