Il Napoli pareggia con il Genoa al 90′, resta al 9° posto in classifica: la Champions è un miraggio Al Maradona finisce 1-1 tra Napoli e Genoa. Nella ripresa i gol di Frendrup e Ngonge. Mazzarri sale a quota 36 punti, pochissimi dopo 25 giornate.

Cyril Ngonge ha evitato la sconfitta al Napoli, che però dell'1-1 con il Genoa se ne fa molto poco. Perché Mazzarri è sempre nono. La Champions League ora rischia di diventare davvero qualcosa di irraggiungibile. Per i Grifoni a segno Frendrup, al primo centro in Serie A.

Il primo tempo è giocato a grandi ritmi, con un copione prevedibile. Il Napoli fa la partita, il Genoa si difende, anche in modo molto rude, e prova a colpire in contropiede. Le occasioni sono parecchie. I portieri sono protagonisti. Martinez è fantastico due volte in avvio, prima su Kvaratskhelia e poi su Anguissa. Meret, al rientro, è stato abilissimo su due insidiosi colpi di testa di un ispirato Retegui. A metà campo i colpi sono anche piuttosto duri, ma l'arbitro fa giocare all'inglese. Sacchi nel primo tempo ammonisce solo Ostigaard e Kvara. Nel finale di tempo il Napoli ha un'altra occasione, al termine di un'azione tambureggiante, ma il pallone ancora una volta non entra, il problema del gol resta tale per gli Azzurri.

Nella ripresa il Napoli inizia molle e contro il Genoa di Gilardino è un errore madornale. I Grifoni hanno subito una chance, ma è la seconda azione, molto bella, che produce il gol dell'1-0, firmato da Frendrup, che mai fino a quel momento aveva segnato in Serie A. Kvara crea, a tratti è immarcabile, ma nessuno accorre. Mazzarri manda in campo Lindstrom e Ngonge. Entrano poi pure Olivera e Raspadori. Il Napoli si impegna, e tanto, ma è impreciso, arruffone e quando ha una mezza occasione non riesce a sfruttarla, come quando Kvara pennella dalla bandierina ma Anguissa colpisce malissimo.

Ma gli attacchi incessanti producono al 90′ il gol del pareggio che sigla Ngonge, che fa un bel movimento e supera Martinez, è 1-1. L'assalto finale c'è, la grinta non manca mai, i tre punti però sì. I partenopei salgono a quota 36, agganciano il Torino e sono noni. Atalanta e Bologna, quarte pari merito, ne hanno sei in più.