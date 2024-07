video suggerito

Gudmundsson all'Inter in stand-by a causa del processo: perché l'affare non è ancora chiuso La trattativa di mercato tra Inter e Genoa per Albert Gudmundsson si è momentaneamente interrotta a causa del processo per violenza sessuale riaperto in Islanda contro l'attaccante di proprietà del Grifone.

A cura di Michele Mazzeo

Albert Gudmundsson è stato una delle più belle sorprese della scorsa Serie A e ci si attendeva inevitabilmente che fosse uno dei principali protagonisti dell'attuale sessione di calciomercato. L'attaccante del Genoa ha infatti attirato l'attenzione di tutte le big del nostro campionato, con l'Inter capofila, e non solo (tanti gli estimatori dell'islandese anche in Premier League), ma al momento nessuno ha affondato il colpo. Anche la trattativa con i nerazzurri infatti è ora in stand-by nonostante sembrava esserci un accordo di massima sia con il club per il prezzo del cartellino che con lo stesso calciatore.

Alla luce di ciò viene da chiedersi: perché il trasferimento di Albert Gudmudsson all'Inter non è ancora andato in porto? Non è una questione di valutazione economica dato che i 30 milioni di euro chiesti dal Genoa non sembrano eccessivi, né di natura tecnica dato che il classe '97 è considerato il rinforzo ideale per il reparto offensivo della rosa di Simone Inzaghi, ma piuttosto è che nessuno al momento è disposto a spendere una cifra così importante col rischio di non avere il calciatore disponibile per una o più stagioni.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport infatti il motivo della titubanza dell'Inter (e probabilmente anche delle altre squadre interessate al calciatore) è quello relativo al processo giudiziario in corso in Islanda che vede nuovamente imputato il calciatore del Genoa con l'accusa di violenza sessuale. Dopo l'assoluzione in primo grado infatti la presunta vittima che lo aveva denunciato l'estate scorsa ha fatto ricorso in appello con la Procura islandese che ha riaperto il caso.

Il calciatore rischia dunque il carcere dato che in caso di condanna per violenza sessuale la legge islandese prevede una pena che va da uno a 16 anni di detenzione. Il suo futuro si conoscerà solo dopo la chiusura dell'attuale sessione di calciomercato (la sentenza dovrebbe arrivare nel prossimo novembre secondo quanto riportano i media locali).

Da qui la frenata dell'Inter (e delle altre pretendenti) che non può permettersi di investire 30 milioni di euro per acquistare ora Albert Gudmundsson con ancora viva la possibilità che venga condannato. Al momento quindi la trattativa è in stand-by con le valutazioni del caso rimandate alla fase finale della sessione di mercato quando si potrà eventualmente anche pensare ad una formula alternativa per il trasferimento una volta definite tutte le altre operazioni in entrata e uscita sia per quel che riguarda i campioni d'Italia in carica che il Genoa.