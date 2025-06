video suggerito

Il messaggio di Taremi all’Inter prima del debutto al Mondiale per Club: è ancora bloccato in Iran Due ore prima della partita contro il Monterrey Taremi ha mandato un messaggio di incoraggiamento alla squadra: è in costante contatto con l’Inter che sta cercando di riportarlo a casa. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nonostante la situazione critica il pensiero va sempre all'Inter: due ore prima dell'esordio al Mondiale per Club Mehdi Taremi ha scritto un messaggio sulla chat di gruppo che ha con i suoi compagni di squadra, un in bocca al lupo che però ha un valore inestimabile. L'attaccante non ha potuto lasciare l'Iran a causa della guerra con Israele ed è rimasto fuori dai convocati per il torneo, in un contesto di grave pericolo che tiene in apprensione il mondo intero.

Per diverse ore i nerazzurri non hanno avuto più sue notizie ma da giorni i contatti sono frequenti. L'iraniano si fa sentire spesso con il team manager, come riporta la Gazzetta dello Sport, e ha dedicato un pensiero ai suoi compagni poco prima della partita. Un gesto semplice ma che conta tantissimo vista la situazione che sta affrontando a Teheran: non può lasciare il Paese e dovrà attendere la riapertura dello spazio aereo per poter tornare a casa.

Il messaggio di Taremi all'Inter

Il giocatore era tornato in patria dopo aver vinto la prima edizione del Pallone d'Oro iraniano. Doveva ritirare il premio per poi aggregarsi all'Inter e partire per il Mondiale per Club ma non ha più potuto lasciare l'Iran dopo i bombardamenti di Israele: tutti gli aeroporti sono chiusi ed è rimasto bloccato lì, facendo scattare l'allarme rosso in casa nerazzurra per diverse ore in cui nessuno aveva più notizie. Il calcio diventa l'ultimo dei pensieri eppure Taremi ha mandato un messaggio di incoraggiamento alla sua squadra due ore prima del debutto.

Impossibile non pensare a lui e alla situazione che vive tutto il popolo iraniano da ormai una settimana. L'attaccante si fa sentire molto spesso per tranquillizzare l'Inter, con telefonate e messaggi ogni 3-4 ore con il team manager nerazzurro Matteo Tagliacarne che sta seguendo da lontano ogni sua mossa, nella speranza di poter aver presto buone notizie come il ritorno a casa. Marotta si è mosso in prima persona per cercare di farlo partire: l'unico modo possibile è viaggiare via terra, ma è troppo rischioso ed è stata la stessa società a consigliarglielo.