Taremi resta bloccato in Iran: l’attaccante dell’Inter non potrà partecipare al Mondiale per Club L’attaccante dell’Inter non raggiungerà la squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Taremi non può lasciare l’Iran, dopo lo scoppio della guerra con Israele. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

L'attaccante dell'Inter Mehdi Taremi non giocherà il Mondiale per Club. Il calciatore iraniano non riuscirà a raggiungere il club nerazzurro negli Stati Uniti a causa della Guerra con Israele. Il calciatore è rimasto a Teheran perché gli aeroporti iraniani sono stati chiusi dopo agli attacchi dell'aviazione israeliani e anche gli spostamenti via terra sono pericolosi.

Taremi salta il Mondiale del Club

Dunque niente Mondiale per Club per Taremi, che non raggiungerà l'Inter negli Stati Uniti. Il calciatore non può spostarsii dal suo paese. In primis perché è impossibile muoversi dal Paese per via aerea (lo spazio dei cieli è chiuso), ma ci sono altissimi rischi anche di un qualsiasi spostamento via terra. La guerra con Israele è appena iniziata e ciò che accadrà in futuro è imprevedibile. E il calcio, chiaramente, passando in secondo piano. L'Inter è stata in stretto contatto con le autorità iraniane per confortare il calciatore e per trovare una soluzione, che non si è trovata.

Chivu ha cinque attaccanti tra i convocati

Taremi avrebbe dovuto raggiungere la squadra guidata da Chivu per l'avvio del Mondiale per Club, con qualche giorno di ritardo a causa delle partite di Qualificazioni ai Mondiali giocate con l'Iran, e ora lascia parzialmente sguarnito il reparto offensivo dei nerazzurri. Perché naturalmente ci sono Lautaro e Thuram, ma gli altri tre attaccanti in rosa fino alla finale di Champions non ci sono: Correa è passato al Botafogo, Arnautovic ha il contratto in scadenza il 30 giugno ed è in vacanza, fuori Taremi. Ma c'è anche il brasiliano Luis Henrique. Restano, però, come bomber di scorta i fratelli Sebastiano e Pio Esposito.

I nerazzurri faranno l'esordio nella notte tra il 17 e il 18 giugno contro il Monterrey e proseguiranno il loro cammino nel girone contro l'Urawa Reds sabato 21 giugno e termineranno il raggruppamento contro il River Plate il 26 giugno.