Inter, i convocati per il Mondiale per Club: cinque nuovi acquisti, compresi Sucic e Luis Henrique

A cura di Alessio Morra

Anche l'Inter ha reso nota la lista dei calciatori convocati per il Mondiale per Club. La squadra sarà guidata da Cristian Chivu, che negli Stati Uniti farà il suo esordio da allenatore nerazzurro. Tra i convocati ci sono quattro nuovi giocatori: i nuovi acquisti Sucic e Luis Henrique e due dei fratelli Esposito, che sono tornati alla base. Esclusi invece, rispetto alla rosa che ha chiuso la stagione con Inzaghi, Arnautovic e Correa. In lista anche cinque calciatori della Primavera.

Luis Henrique, Sucic, Carboni, Sebastiano e Pio Esposito

L'Inter, che farà il suo esordio il 18 giugno contro i messicani del Monterrey, è volata negli Stati Uniti, con il gruppo non totalmente unito. Perché una serie di calciatori, in giro con le rispettive nazionali, raggiungerà il ritiro alla spicciolata. Tra i convocati ci sono il brasiliano Luis Henrique preso dal Marsiglia e il centrocampista croato Sucic. Con loro Sebastiano e Francesco Pio Esposito. Presente anche Zalewski, che sarà riscattato dalla Roma. Correa invece è passato al Botafogo ed è ovviamente fuori, anche il ‘Tucu' giocherà il Mondiale per Club, mentre è rimasto fuori Arnautovic, al quale non è stato rinnovato il contratto che scade il 30 giugno.

Nell'elenco ci sono anche il giovane portiere Calligaris, i difensori della Primavera Re Cecconi e Cocchi e i centrocampisti Berenbruch e De Pieri. Con loro pure Valentin Carboni. Sucic ha scelto il numero 8, mentre Luis Henrique l'11.

I convocati dell'Inter per il Mondiale per Club

Portieri: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 13 Josep Martinez, 40 Calligaris

Difensori: 30 Carlos Augusto, 32 Dimarco 36 Darmian, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 28 Pavard, 31 Bisseck, 42 Palacios, 48 Re Cecconi, 58 Cocchi, 95 Bastoni

Centrocampisti: 7 Zielinski, 8 Sucic, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 45 Valentin Carboni, 52 Berenbruch, 59 Zalewski, 49 De Pieri

Attaccanti: 9 Thuram, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 70 Sebastiano Esposito, 94 Pio Esposito, 99 Taremi