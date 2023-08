Come sarà la nuova Champions League dal 2024: fino a cinque squadre di Serie A possono qualificarsi Nuovo formato, nuove regole e nuovo calendario per la Champions League 2024/2025. Le squadre partecipanti aumenteranno da 32 a 36, ci sarà una classifica unica nella prima Fase e le partite verranno disputate nelle settimane interamente “dedicate” al torneo. E la Serie A potrà ambire ad avere anche una quinta qualificata.

A cura di Alessio Pediglieri

La Champions League 2024/2025 avrà un nuovo look con cambiamenti sostanziali sia nel format complessivo sia nelle regole che storicamente hanno accompagnato negli ultimi anni il torneo. Salirà il numero di squadre, da 32 a 36 partecipanti e ci sarà un unico Girone complessivo nella prima fase dove verrà stilata una classifica finale su cui si determineranno le qualificate alla fase di eliminazione diretta.

Tante novità, dunque, come l'aumento di gare garantite ad ogni singolo club (da 6 a 8), l'eliminazione diretta delle squadre che arriveranno dalla 25a posizione in giù (non c'è più ripescaggio in Europa League) e una nuova formula anche nelle giornate e negli orari in cui si disputeranno gli incontri, dedicando settimane "esclusive" al torneo.

Il tutto per garantire maggiore spettacolarità e più presenza di club di diversi Paesi con le Nazioni che restano in vetta al Ranking, tra cui la nostra Serie A, che possono ambire anche ad una quinta iscrizione.

Da 32 a 36 squadre partecipanti: chi si qualifica in Champions

La Champions League 2024/2025 vedrà dunque un significativo cambiamento strutturale studiato dall'UEFA che prevede innanzitutto un aumento importante nel numero di squadre partecipanti. Attualmente si tratta delle classiche 32 squadre che si contendono il titolo europeo, ma a partire dalla nuova edizione, saranno ammesse 36 formazioni. Questo aumento offre l'opportunità a un maggior numero di club di competere a livello europeo, aumentando la diversità e l'intensità delle partite e la visibilità del torneo.

Restano invariati i criteri attuali di qualificazione, ma saranno ben 4 i club in più presenti nella Fase a Gironi, sanciti da parametri oggettivi. Il primo parametro preserva un posto garantito alla squadra della quinta federazione nel Ranking UEFA. Con Premier, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue1 che su contendono da sempre i primi quattro posti, tutti gli altri Paesi saranno obbligati ad alzare il proprio livello di competitività per approdare all'ultima posizione utile per prendersi una qualificazione ulteriore.

Il secondo parametro prevede un posto garantito ad una squadra vincitrice di un campionato lontano dalle prime posizioni nel Ranking UEFA, mentre ben due squadre verranno prelevate dalle federazioni che si saranno maggiormente distinte nell'edizione Champions dell'anno precedente.

Il nuovo format della Champions League con girone unico: come funziona

La fase a gironi della Champions League non sarà più come l'attuale e subirà strutturali cambiamenti. Non ci saranno più i classici gironi, ma tutte le 36 partecipanti saranno parte di un unico gruppo che prevede una classifica finale complessiva. Questo nuovo format è stato studiato per garantire un maggior numero di partite nella fase a gironi a tutti i club alzando le gare da 6 a 8.

Nessun club dovrà affrontare tutte le altre 35 avversarie, bensì disputerà 8 partite i cui avversari saranno sorteggiati tra le varie fasce, creando sfide allo stesso livello di difficoltà con match di andata e ritorno.

Il 5° posto in Serie A può valere la Champions League

Come detto, la Champions 2024/2025 vede l'inserimento di ben 4 club in più fino ad un totale di 36 partecipanti. Se due di questi posti sono dedicati alla 5a Federazione del Ranking e ad una Federazione lontana dalle prime posizioni in classifica, gli altri due posti potrebbero vedere una squadra italiana essere inserita. Come? Se nell'edizione precedente l'Italia si distinguerà nel merito, anche la quinta classificata in Serie A potrebbe ambire ad una qualificazione in Champions.

Chi passa il turno e come funziona la fase ad eliminazione diretta

La Fase a Gironi, rivoluzionata nel suo insieme, prevede una sola classifica a 36 squadre e due possibilità di qualificazione agli ottavi di finale. La prima è dedicata alle "teste di serie" ovvero alle prime otto squadre che passeranno di diritto agli ottavi di finale.

Dalla 9a posizione alla 24a, invece, scatterà la qualificazione attraverso gli spareggi: due partita andata/ritorno che completeranno il tabellone degli ottavi. Dalla 25a alla 36a classificata, invece, la corsa europea terminerà senza alcun ripescaggio in Europa League.

Il calendario della nuova Champions League: quante partite e quando si gioca

Con l'aumento delle squadre partecipanti anche il calendario della Champions League è stato rivisto e corretto per la stagione 2024/25. La fase a Girone Unico prevederà 8 match (4 di andata e 4 di ritorno), più lo spareggio (due giornate, andata e ritorno). Poi la fase ad eliminazione diretta per gli ottavi di finale (due giornate andata/ritorno) e la stessa formula per i quarti e le semifinali (due giornate andata/ritorno). Poi la Finale, che resta il classico match secco con eventuali supplementari e rigori in caso di parità.

La novità più importante nel calendario, però, è legata ai giorni in cui si giocherà la Champions League: non più solamente martedì e mercoledì, bensì anche il giovedì, in una "settimana esclusiva" dedicata alla Coppa, tenendo conto delle gare dei vari campionati. Non ci sarà più dunque la compresenza con Europa e Conference League.