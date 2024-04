La Fiorentina fa 0-0 in casa del Viktoria Plzen: il passaggio in semifinale di Conference si decide al Franchi

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina pareggia per 0-0 in casa del Viktoria Plzen nella gara d'andata dei quarti di finale di Conference League: il passaggio in semifinale si deciderà nella gara di ritorno all'Artemio Franchi di Firenze tra sette giorni.

Un risultato che non scontenta nessuno, con la squadra di casa che trova il sesto clean sheet europeo consecutivo in un match condizionato dalle tante assenze per Koubek. La squadra gigliata può guardare con ottimismo al ritorno ma avrà bisogno di più cinismo in zona gol per evitare brutte sorprese.

La Viola domina la partita ma non riesce trasformare il possesso palla in occasioni da gol. Nei primi 45′ solo tiri dalla distanza e tentativi di cross da parte della squadra di Italiano, che ha anche concesso al Viktoria l'occasione più nitida del match con Vydra. L'ex Udinese però ha solo sfiorato il palo alla destra di Terracciano e per fortuna dei gigliati la palla è finita fuori.

Nella seconda frazione il leitmotiv non cambia e l'occasione più pericolosa ce l’ha Nico Gonzalez: l'argentino all’82’ stacca indisturbato di testa su calcio d’angolo ma non riesce a trovare la porta. Il risultato non cambia fino al 96′ finale e la Fiorentina chiude con soli due tiri nello specchio.

Una partita non indimenticabile, con la Fiorentina di Vincenzo Italiano che, in particolare nel primo tempo, ha fatto molta fatica a trovare varchi scontrandosi contro la solidità difensiva dei cechi, una delle migliori difese del torneo. Il copione non è cambiato nella seconda parte, anzi. La sfida del Franchi dovrà essere diversa per la Viola.

Il tabellino di Viktoria Plzen-Fiorentina

RETI: /

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Hranac, Hejda, Jemelka; Reznik (90'+6 Paluska), Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Chory (90'+4 Kliment), Vydra (63′ Traore). A disp.: Tvrdon, Demi, Doubek, Lorincz. All. Koubek.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martínez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Arthur (79′ López); González (84′ Ikoné), Beltrán (70′ Barák), Sottil (79′ Kouame); Belotti (70′ Nzola). A disp.: Christensen, Ranieri, Infantino, Faraoni, Duncan, Kayode, Parisi. All. Italiano.

ARBITRO: Grinfeld Orel (ISR).