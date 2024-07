video suggerito

L’Argentina vince ancora la Copa America, decide Lautaro ai supplementari: Colombia ko 1-0 Argentina-Colombia 1-0. Lautaro Martinez, a segno nel secondo tempo supplementare, regala la Copa America 2024 alla nazionale campione del mondo che vince il terzo titolo in tre anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Argentina trionfa per la seconda volta consecutiva in Copa America. Ci sono voluti i tempi supplementari per battere 1-0 un'ostica Colombia. Il gol decisivo lo ha realizzato Lautaro Martinez, che al 112′ ha sfruttato un pallone filtrante e da posizione defilata ha superato Vargas. Lautaro Martinez con questo gol è anche il capocannoniere della competizione.

Scontri a Miami, la finale inizia in ritardo

La finale Argentina-Colombia è iniziata con oltre un'ora di ritardo. La partita era prevista per le 2 ora italiana, ma ha preso il via alle 3.:15 a causa di numerosi scontri accaduti all'esterno dell'Hard Rock Stadium di Miami, il teatro dell'incontro. Scontri tra forze dell'ordine e tifosi ‘Cafeteros', che hanno provato ad entrare pur sprovvisti di biglietto. In molti sono finiti schiacciati ai cancelli d'ingresso. Immagini davvero orrende e diversi feriti.

Poco spettacolo, Messi esce e si va ai supplementari

La partita non è stata spettacolare, non bella come Spagna-Inghilterra, finale di Euro 2024. La tattica ha dominato, come spesso accade nelle gare sudamericane. Tanta garra, poco gioco. I due numeri 10, Messi e James Rodriguez, sono stati sostituiti. Dopo i 90 minuti regolamentari il punteggio era sempre quello iniziale. Poi supplementari, che nel resto della fase a eliminazione diretta non ci sono.

Lautaro entra e segna, l'Argentina vince 1-0

I rigori sembravano il classico esito, con l'esaltazione del Dibu Martinez o lo storico successo colombiano come risultato finale, e invece al 112′ Lautaro Martinez ha ricevuto un pallone splendido e con un movimento fantastico si è spostato il pallone sul destro ed ha trafitto Vargas. Il resto è gioco spezzato condito da qualche rissa. Scaloni vince per la seconda volta di fila la Copa America, Messi amplia la sua bacheca. Applausi, meritati, pure per la Colombia che perde l'imbattibilità ma chiude con un secondo posto storico.