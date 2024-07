video suggerito

Messi disperato in panchina fa piangere tutta l’Argentina: immagini drammatiche prima della gioia Infortunatosi nel corso della finale di Copa America, Leo Messi è stato costretto a lasciare il campo, crollando in lacrime in panchina: un dolore inconsolabile che ha spezzato i cuori argentini, prima che alla fine dei supplementari esplodesse la gioia per la vittoria sulla Colombia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Argentina ha vinto la Copa America per la seconda edizione di fila, battendo nella finale di Miami la Colombia. Una partita tiratissima, non spettacolare, decisa dalla rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo supplementare. In quel momento Leo Messi era già fuori dal match da un bel po', costretto a lasciare il campo al 66′ per il dolore diventato insopportabile alla caviglia destra, che poi si sarebbe gonfiata come un melone. Nel sedersi in panchina, il 37enne fuoriclasse argentino ha avuto un crollo emotivo, scoppiando a piangere in maniera inconsolabile: in quelle lacrime non c'era solo la sofferenza fisica, ma anche e soprattutto quella dovuta al fatto di non poter più aiutare i suoi compagni a vincere la Copa.

L'infortunio di Leo Messi: la caviglia resta infossata

Messi si era infortunato al 35′ del primo tempo, quando nel tentativo di crossare dalla linea di fondo era rimasto col piede destro infossato nel terreno di gioco: la più classica e dolorosa delle distorsioni alla caviglia. Rimasto in campo stoicamente, è rientrato dagli spogliatoi per il secondo tempo visibilmente menomato e sofferente, muovendosi zoppicando.

Messi sostituito: scoppia a piangere in panchina

Nonostante gli sforzi e la volontà di non mollare, dopo venti minuti della ripresa il campione rosarino si è accasciato sull'erba dell'Hard Rock Stadium ed è stato costretto a chiedere il cambio. Continuare era davvero impossibile, visto che il suo infortunio originario alla caviglia si era aggravato, insieme al fastidio al tendine del ginocchio della stessa gamba. Al suo posto è dunque entrato Nico Gonzalez.

Una mazzata per la squadra di Scaloni e per Leo, che nell'andare in panchina è letteralmente crollato, non riuscendo a trattenere le lacrime: è la prima volta in carriera che in una finale esce dal campo prima del fischio conclusivo. Le immagini di Messi travolto dalle emozioni e così sofferente hanno spaccato il cuore dei tifosi argentini e fatto immediatamente il giro del mondo.

Successivamente, nel corso dei supplementari, le telecamere hanno inquadrato la caviglia del campione dell'Inter Miami, diventata gonfia in maniera impressionante.

Il lieto fine per Leo e l'Argentina: il capitano solleva la Copa America

Il dramma personale del capitano dell'Albiceleste si è poi trasformato in gioia – sua e di un Paese intero – dopo il gol decisivo del solito Lautaro, capocannoniere del torneo.

A quel punto Messi ha sollevato la coppa dimenticando qualsiasi dolore fisico e dell'anima: per l'Argentina sono tre titoli pesantissimi in quattro anni, due Copa America e il Mondiale in Qatar.