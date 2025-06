Scandalo Nishikori, tradiva la moglie da prima delle nozze: “Chiedo scusa per tutta la sofferenza”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

A Wimbledon non ci sarà Kei Nishikori che ha annunciato il suo ritiro dalla competizione sollevando un polverone con la sua storia personale: il tennista giapponese, ex numero 4 al mondo, ha rivelato la sua infedeltà alla moglie attraverso una lettera aperta in cui si scusa delle sue azioni e chiarisce tutta la sua vicenda personale. Un caso strano nel mondo del tennis ma che ha creato un vero scandalo in Giappone e che potrebbe avere ripercussioni anche sull'intera carriera del tennista.

Lo scoop è stato riportato da Shukan Bunshun che ha mostrato le foto del giapponese in compagnia dell'amate, la modella 32enne Oguchi Azuki. Nishikori è stato fotografato mentre lasciava l'appartamento della donna e a causa del gossip crescente sulla sua relazione ha deciso di uscire allo scoperto facendo pubblicare alla sua agenzia una lettera di scuse. Il tennista è sposato dal 2020 con Mai Yamauchi, ex modella giapponese conosciuta con il nome d'arte Ako Mizuki dalla quale ha avuto due figli nati nel 2021 e nel 2024.

Nishikori si scusa pubblicamente per aver tradito la moglie

La storia è piuttosto contorta e si è trasformata preso in uno scandalo in Giappone dove tutti sono rimasti senza parole. Nishikori ha confermato di aver tradito la moglie e si scusa con tutti, perfino con gli sponsor: "Mi scuso profondamente per aver causato disagio a tutti coloro che mi sostengono: tifosi di tennis, associazioni tennistiche, sponsor e altre parti correlate, e per la loro preoccupazione e il disagio causati dal mio comportamento disonesto. Inoltre, mi rammarico profondamente di aver ferito mia moglie, i miei figli e ciascuno dei miei "genitori". D'ora in poi, per realizzare appieno la mia vita come membro responsabile della società, mi concentrerò esclusivamente sulle competizioni di tennis e sul raggiungimento dei risultati. Faremo del nostro meglio per riconquistare la vostra fiducia". In effetti dopo tutte queste speculazioni diversi brand starebbero ripensando i contratti stipulati con il giapponese per via dell'impatto negativo che questa storia ha avuto su di lui.

Negli ultimi anni il tennista ha avuto diversi problemi fisici che lo hanno costretto a saltare numerosi problemi e da poco è arrivata la notizia del suo ritiro da Wimbledon. La sua situazione personale rende ancora più difficile il quadro. Nishikori e la sua amante, Oguchi, si sarebbero incontrati a Honolulu pochi giorni prima delle nozze di lui: da quel momento hanno cominciato una relazione parallela che è scoppiata in un vero e proprio scandalo che potrebbe avere ripercussioni anche sulla vita professionale dell'atleta.