Sconfitta che non fa male per l’Italia Under 19 contro l’Ucraina: ora la semifinale europea Nell’ultima partita della fase a Gironi dell’Europeo Under 19 l’Italia di Bernardo Corradi perde contro l’Ucraina 3-2. Una sconfitta che non fa male per gli azzurrini già qualificati per la semifinale dove sfideranno una tra Francia e Spagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia Under 19 chiude con una sconfitta il proprio cammino nel girone degli Europei di categoria contro i pari età dell'Ucraina che si sono imposti 3-2. Un risultato che premia gli ucraini che così si qualificano per la semifinale dove gli azzurrini già erano arrivati dopo i primi due successi. Gara accesa, vibrante e dai tanti cambiamenti di fronte, con Corradi che ha sperimentato qualche soluzione differente, mettendo in campo tante seconde linee. Italia che ha concluso in 10, con l'espulsione di Christian Corradi. L'Italia tornerà in campo giovedì per sfidare o Francia o Spagna per la semifinale europea.

Ucraina in vantaggio, rimonta Italia e il rigore decisivo

La partita per la classifica dell'Italia Under 19 valeva poco, con gli Azzurrini già matematicamente primi. Fondamentale invece per l'Ucraina vincere, unico risultato utile per qualificarsi. E così partono meglio gli ucraini che dopo 8 minuti si trovano in vantaggio grazie ad una palombella beffarda di Synchuk. La reazione italiana c'è e si vede quando al 34′ Ebone, attaccante del Bologna ritornato titolare dopo la sfida all'Irlanda rimette tutto in equilibrio.

Nella ripresa l'Italia riesce prima a ribaltare il risultato, con Romano, su assist di un ottimo Ebone, prima di perdere la concentrazione e rovinare tutto con due amnesie difensive. Prima sul 2-2 di Krevsun, poi in occasione del rigore decisivo: Christian Corradi entra male in area e viene punito nel modo peggiore con tiro dal dischetto e cartellino rosso. Ponomarenko non sbaglia e regala all'Ucraina la rete che vale la semifinale europea.

Il tabellino di Italia Under 19-Ucraina 19

Italia 19-Ucraina 19: 3-2

Marcatori: 8′ Synchuk (U), 33′ Ebone (I), 52′ Romano (I), 54′ Krevsun (U), 74′ Polomarenko (U)

Italia U19 (4-3-1-2): Magro; Magni, Corradi, Chiarodia (63′ Mane), Pagnucco; Romano, Harder (69′ Lipani), Di Maggio (46′ Mannini); Anghelè (69′ Pafundi); Ebone, Sia (75′ Bartesaghi). All.: Corradi.

Ucraina U19 (4-3-3): Krapyvtsov; Gusev, Melnychenko, Yermachkov, Mykhavkov; Vashchenko; Synchuk, Krevsun, Hadzhyiev, Matkevych; Ponomarenko. All.: Mykhailenko.

Ammoniti: Corradi, Vashchenko, Ponomarenko, Mykhavko

Espulsi: Corradi