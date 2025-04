Milan-Inter in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Milan e Inter scendono in campo per la partita d'andata della semifinale di Coppa Italia. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è in programma gara-1 oggi, mercoledì 2 aprile 2025, con fischio d'inizio alle ore 21:00. Il derby di Milano si potrà vedere in diretta Tv su Canale 5.

Momenti molto diversi per le squadre di Simone Inzaghi e Sergio Conceiçao: i nerazzurri sono primi in classifica in Serie A e ai quarti di Champions League mentre i rossoneri hanno perso ogni speranza per il quarto posto e dovranno cercare solo di fare il massimo nel rush finale in campionato. L'Inter viene dalla vittoria sull'Udinese mentre il Milan dalla sconfitta di Napoli.

Sarà il quarto derby di Milano in stagione dopo i due di campionato e quello in Supercoppa Italiana: il bilancio è favorevole al Milan, che ne ha vinti due, mentre l'Inter è ancora a secco dopo la scorpacciata degli anni precedenti. L'ultimo incrocio si è chiuso in parità.

La gara di ritorno è in programma il 23 aprile.

Partita: Milan-Inter

Quando si gioca: mercoledì 2 aprile

Orario: 21:00

Dove si gioca: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Canale TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, semifinale d'andata

Dove vedere Milan-Inter in tv, il canale in chiaro

Dove vedere Milan-Inter in TV? La semifinale d'andata di Coppa Italia si potrà vedere in chiaro su Mediaset e in particolare su Canale 5. Non ci sarà bisogno dunque di abbonamento per assistere alla sfida tra la formazione di Sergio Conceiçao e quella di Simone Inzaghi.

Milan-Inter, dove vederla in streaming

Milan-Inter si potrà vedere anche in streaming. Diretta TV su dispositivi portatili e fissi sulla piattaforma Mediaset Infinity, accessibile senza costi aggiuntivi. Basterà solo una buona connessione a Internet.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

Conceiçao dovrebbe lanciare dal 1′ Leao, escluso a Napoli, con Abraham unica punta e Jimenez e Pulisic alle sue spalle. Inzaghi ritrova Bastoni in difesa e avrà a disposizione Barella. Lautaro ancora fuori gioco dunque con uno fra Correa e Arnautovic a far coppia con Thuram.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. All.: Conceiçao

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. All.: Inzaghi