video suggerito

L’Atalanta a un passo da Zaniolo, arriverà in prestito: accordo raggiunto con il Galatasaray Zaniolo sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta: visite mediche previste nei prossimi giorni, arriverà in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolò Zaniolo è pronto a sbarcare all'Atalanta. Dopo la fine dell'avventura con la Roma il giocatore di proprietà del Galatasaray tornerà in Italia, alla corte di Gian Piero Gasperini, con l'affare che ha subito una grande accelerata nelle ultime ore.

Già domani potrebbero essere fissate le visite mediche con la Dea che potrà avere Zaniolo in prestito per la prossima stagione. Il club turco ha deciso di non puntare più su di lui e dopo l'ultimo anno trascorso in Premier League la decisione è stata quella di una nuova cessione temporanea con l'opzione di obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Zaniolo all'Atalanta in prestito

Secondo quanto riportato da SkySport l'Atalanta ha praticamente chiuso le trattative per Zaniolo e ha raggiunto l'accordo totale con il Galatasaray per il trasferimento. Nei prossimi giorni, forse già domani, l'ex Roma sosterrà le visite mediche con la squadra italiana prima di mettere la firma sul nuovo contratto che lo riporterà in Serie A dopo le avventure poco soddisfacenti all'estero che non lo hanno aiutato a risollevare la sua carriera.

Le cifre dell'accordo

Nelle ultime ore l'Atalanta ha raggiunto l'accordo totale con il Galatasaray per il trasferimento di Zaniolo che verrà chiuso in tempi brevissimi. Si tratta di un prestito oneroso da 3 milioni e mezzo di euro, ai quali aggiungere eventuali bonus dal valore di 2.5 milioni di euro e il possibile riscatto che la Dea potrà esercitare al raggiungimento di alcune condizioni.

L'obbligo di riscatto scatterà al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali, uno scenario molto probabile qualora Gasperini decida di utilizzarlo come titolare in attacco. In caso di acquisto a titolo definitivo l'Atalanta dovrà sborsare ulteriori 16 milioni di euro che portano il costo totale dell'operazione a circa 23 milioni di euro.