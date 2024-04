Atalanta-Liverpool, dove vederla in TV e streaming su TV8, sky o DAZN: le formazioni della partita di Europa League

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Atalanta-Liverpool è la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma oggi giovedì 18 aprile alle ore 21 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Diretta Tv e streaming, su Sky, DAZN e Now per il match che mette in palio la semifinale contro la vincente di Marsiglia-Benfica. Il 3-0 ottenuto dalla squadra di Gasperini in casa del Liverpool mette un'ipoteca, ma guai a sottovalutare la voglia di riscatto dei Reds. La formazione di Klopp per qualificarsi deve vincere con 4 gol di scarto.

Le formazioni. Gasperini non cambia e si affida a Pasalic a sostegno di Scamacca e Miranchuk. Klopp punta sull'artiglieria pesante, con Salah, Diaz e Diego Jota.

Atalanta-Liverpool, dove vederla in diretta TV

Dove vedere in Tv Atalanta-Liverpool? La partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League si potrà vedere in TV non in chiaro ma su DAZN e Sky. Gli abbonati alle due piattaforme potranno sfruttare i rispettivi abbonamenti per seguire il match integralmente oppure all'interno di Diretta Gol.

Dove vedere Atalanta-Liverpool in diretta streaming

La diretta streaming di Atalanta-Liverpool sarà disponibile sull'app di DAZN, ma anche su Sky GO, app riservata agli abbonati Sky. Possibile seguire match anche su NOW, servizio live on demand.

Europa League, le probabili formazioni di Atalanta-Liverpool

L'Atalanta di Gasperini dovrebbe scendere in campo con pochi cambi rispetto alla formazione dell'andata: de Roon torjna a centrocampo, con Ruggeri e Zappacosta sulle corsie. Klopp si gioca il tutto per tutto con il 4-3-3 del Liverpool: tridente formato da Salah, Diaz e Diego Jota. Le formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Miranchuk. All. Gasperini.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Mac Allister, Jones; Salah, Diego Jota, Luis Diaz. All. Klopp.