Europa e Conference League oggi in TV, il programma delle semifinali di ritorno: gli orari e dove vederle Atalanta-Marsiglia e Bayer Leverkusen-Roma sono le partite di ritorno delle semifinali di Europa League in programma alle 21. Per il match dei giallorossi prevista diretta TV in chiaro per tutti su Rai 1. In Conference c'è Bruges-Fiorentina (ore 21:00) anche in diretta su TV8.

A cura di Gabriele Mento

In scena questa sera le partite di ritorno delle semifinali di Europa League: in campo Atalanta-Marsiglia e Bayer Leverkusen-Roma sono le partite di ritorno delle semifinali di Europa League. Si giocano oggi alle 21 i match che spalancano le porte alla finalissima di Dublino il 22 maggio. La partita dei giallorossi sarà visibile anche in diretta tv e in chiaro per tutti sulla Rai oltre che su Sky e Dazn.

La ‘dea' di Gasperini può fare la storia, dopo aver eliminato il Liverpool ai quarti è riuscito a fermare il Marsiglia sull'1-1 in trasferta, e davanti al proprio pubblico potrà centrare una storica finale. Sembra invece un'impresa disperata quella dei giallorossi, con la squadra di Daniele De Rossi che dovrà cercare di ribaltare in trasferta lo 0-2 subito all'Olimpico.

In Conference League c'è un'altra italiana che può regalare alla Serie A un'altra finale, con la Fiorentina di Vincenzo Italiano che affronta il Brugge. I viola vincendo la competizione potrebbero permettere all'Italia di portare ben 10 squadre nelle competizioni internazionali della prossima stagione. Si parte dal 3-2 dell'andata in favore della Fiorentina, che è al 91′ ha acciuffato la vittoria al Franchi grazie al gol di Nzola appena entrato. Anche questa partita si gioca stasera alle ore 21:00, con diretta tv in chiaro per tutti anche su TV8.

Europa e Conference League 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Sono tre le squadre italiane che oggi scendono in campo per disputare il ritorno delle semifinali di Europa League e Conference. Di seguito il programma completo delle partite e dove vederle:

ore 21:00 – Bayer Leverkusen-Roma(Rai 1, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport 4k, Sky Sport canale 252)

ore 21:00 – Atalanta -Marsiglia(Dazn, Sky Sport Calcio canale 202, Sky Sport canale 253)

Le partite delle semifinali di ritorno di Conference League

ore 21:00 – Bruges-Fiorentina (TV8, Dazn, Sky Sport canale 254)

ore 21:00 – Olympiacos-Aston Villa (Dazn, Sky Sport canale 255)

Dove vedere l'Europa League in TV, in streaming e in chiaro

I match delle squadre italiane impegnate nelle semifinali di Europa League saranno visibili in diretta streaming su Dazn e Sky (se abbonati) oppure su NOW (servizio di streaming on-demand a pagamento di Sky). Questo per l'Atalanta, mentre per la Roma ci sarà anche la possibilità di assistere all'incontro collegandosi (sempre in forma gratuita) alla piattaforma di Rai Play. Diretta streaming in chiaro per tutti anche per quanto riguarda la Fiorentina che andrà in onda sul sito di TV8, oltre a Dazn e Sky (se abbonati).