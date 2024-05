Nzola fa gioire la Fiorentina nel recupero in Conference: Club Brugge battuto 3-2

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

La Fiorentina si prende il primo round della semifinale di Conference League. Battuto 3-2 allo stadio Franchi il Club Brugge grazie ad un gol decisivo nel recupero di Nzola. La formazione belga due volte sotto, aveva avuto il merito di restare in partita anche in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Onyedika. Un risultato prezioso per la squadra di Italiano che si mette in posizione di vantaggio in vista del ritorno.

Fiorentina che ha avuto un ottimo approccio al match, come confermato dal gol in apertura di Sottil. Una gioia per il Franchi durata poco visto che poco dopo il quarto d’ora un tocco di mani in area di Biraghi ha permesso a Vanaken di andare dal dischetto e segnare l’1-1. Ci ha pensato però Belotti a riportare avanti i padroni di casa, con una bella conclusione dopo una girata rapidissima.

Il nuovo vantaggio della Fiorentina ha dato fiducia agli uomini di Italiano che infatti sono andati vicino al tris. Una situazione diventata ottimale anche alla luce della superiorità numerica per il doppio giallo in meno di 5’ a Onyedika. E invece ecco la seconda doccia fredda della serata: difesa della formazione viola sorpresa con Thiago che dopo aver beffato Ranieri, supera anche Terracciano per il 2-2.

La Fiorentina ha provato in tutti i modi a spingere sull'acceleratore alla ricerca del gol vittoria, e alla fine è stata premiata. Il Club Brugge ha pensato soprattutto a difendersi, senza riuscire praticamente mai a trovare gli spazi per ripartire. Alla fine nel recupero ci ha pensato il neoentrato Nzola a riportare per la terza volta avanti i suoi con un'azione caparbia, dopo un palo