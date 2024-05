Club Brugge-Fiorentina dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Club Brugge-Fiorentina è la semifinale di ritorno di Conference League. Si gioca oggi mercoledì 8 maggio in Belgio alle ore 18:45 con diretta TV in chiaro su TV8, Sky e DAZN. In palio la finale del terzo trofeo continentale contro uno tra Olympiakos e Aston Villa. La squadra di Italiano parte favorita dopo il 3-2 dell'andata e si qualificherà anche con un pareggio. La formazione di casa spera nell'impresa, con una vittoria di misura, si andrebbe ai supplementari. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match.

Partita: Club Brugge-Fiorentina

Dove: Jan Breydel Stadium, Bruges

Quando: mercoledì 8 maggio 2024

Orario: 18:45

Diretta TV: DAZN, TV8, Sky Calcio

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW, TV8

Competizione: Conference League, semifinale di ritorno

Dove vedere Club Brugge-Fiorentina in diretta TV

Dove vedere in TV Club Brugge-Fiorentina? La semifinale di ritorno di Conference League si potrà vedere in chiaro TV8. Anche gli abbonati a DAZN e Sky (canali 202 e 251) potranno vedere il match grazie ai rispettivi abbonamenti.

Club Brugge-Fiorentina dove vederla in diretta streaming

La diretta streaming di Club Brugge-Fiorentina si potrà vedere in chiaro sul sito di TV8. Gli abbonati Sky invece potranno sintonizzarsi sul canale dell'app Sky GO, loro riservato. Stesso discorso per gli utenti DAZN, che sfrutteranno la loro piattaforma. Possibile comprare anche il singolo biglietto dell'evento su NOW.

Conference League, le probabili formazioni di Club Brugge-Fiorentina

Il Club Brugge dovrà fare a meno dello squalificato Onyedika e punterà sul tridente formato da Vanaken, Thiago e Jutglà. Fiorentina con il 4-2-3-1, con Nzola che torna in panchina. Italiano punta su Belotti che sarà sostenuto da Gonzalez, Bonventura e Beltran.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers; Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer; Skoras, Odoi, Onyedika; Vanaken, Thiago, Jutglà.

FIORENTINA (4-2-3-1):Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Beltran; Belotti