Napoli-Anaune dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Prima uscita stagionale per il nuovo Napoli di Antonio Conte contro l’Anaune Val di Non: fischio d’inizio alle ore 18:00 con diretta tv e streaming su One Football. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli di Antonio Conte si mostra per la prima volta e scende in campo contro l'Anaune Val di Non per la prima amichevole della stagione 2024-2025. Gli azzurri giocano oggi, martedì 16 luglio, alle ore 18 nello stadio Comunale di Carciato con diretta tv e streaming su One Football.

C'è grande curiosità nel vedere il modo in cui l'allenatore salentino ha intenzione di lavorare con i reduci della scorsa, sciagurata, stagione dei partenopei e in che modo vorrà inserire i nuovi come Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno. Conte ha detto nella prima conferenza stampa da allenatore azzurro che proverà un 3-4-3 che varierà in base agli avversari.

Nel secondo test il Napoli sfiderà il Mantova, neopromosso in Serie B, e sarà già un banco di prova diverso: la seconda amichevole si giocherà sabato 20 luglio alle ore 18.

Partita: Napoli-Anaune

Dove: stadio Comunale, Carciato

Quando: martedì 16 luglio 2024

Orario: 18:00

Diretta TV: One Football

Diretta Streaming: One Football

Competizione: amichevole

Dove vedere Napoli-Anaune in diretta TV

La prima uscita stagionale del Napoli contro l'Anaune Val di Non verrà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su OneFootball: per vederla in tv bisogna scaricare l'app di OneFootball su un televisore compatibile.

Per coloro chi volesse vedere tutte le altre amichevoli è possibile acquistare il ‘Napoli Summer Pass' che permette di vedere conferenze stampa, contenuti speciali, interviste esclusive e gli highlights delle partite oltre alle partite: il pass può essere acquistato fino alle 23:59 di venerdì 19 luglio al prezzo di 14,99 euro.

Napoli-Anaune dove vederla in diretta streaming

La prima amichevole degli azzurri sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di OneFootball o scaricando l'app su dispositivi mobile.

La probabile formazione del Napoli contro l'Anaune

L'idea di Conte è quella di mettere in campo il Napoli con Politano e Lindstrom a supporto di Osimhen in attacco. I nuovi acquisti in campo subito saranno Rafa Marin e Spinazzola.

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Rrahmani, Rafa Marin, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Osimhen. Allenatore: Conte.