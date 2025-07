Milan-Liverpool dove vederla oggi in TV e streaming, orario e canale della partita amichevole

Milan-Liverpool è il match valido per la seconda amichevole del Pre-Season Tour 2025. La sfida tra rossoneri e Reds si giocherà oggi, sabato 26 luglio con calcio d’inizio alle ore 13:30 italiane. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Milan-Liverpool è il match valido per la seconda amichevole del Pre-Season Tour 2025 nella regione Asia-Pacifico. La sfida dei rossoneri contro i Reds si giocherà oggi, sabato 26 luglio con calcio d'inizio alle ore 13:30 italiane al Kai Tak Stadium di Hong Kong. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla sconfitta contro l'Arsenal per 1-0 subita nei primi 90 minuti per poi vincere ai calci di rigori voluti a prescindere come da regolamento. Sarà l'occasione per il tecnico del Diavolo di vedere all'opera alcuni elementi nuovi e valutare nuove manovre per costruire una squadra già pronta per la nuova stagione.

Dall'altra parte ci saranno i campioni d'Inghilterra che di certo non hanno bisogno di presentazioni e che si ritroveranno ad affrontare un Milan sperimentale ancora privo di giocatori fondamentali per tutta l'annata 2025/2026. Allegri dovrebbe puntare ancora su Leao in attacco che ha ben figurato nella prima uscita amichevole di questo torneo contro l'Arsenal. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle probabili formazioni della partita.

Partita: Milan-Liverpool

Quando: sabato 26 luglio 2025

Orario: 13:30 (ora italiana)

Dove: Kai Tak Stadium, Hong Kong

Diretta TV: DAZN, Milan TV

Diretta Streaming: DAZN, Milan TV

Competizione: Pre-Season Tour 2025

Dove vedere Milan-Liverpool in TV

La sfida tra Milan e Liverpool sarà trasmessa in diretta su Milan TV, canale visibile sull'app di DAZN presente su smart tv di ultima generazione. Sarà necessario per tutti i tifosi collegarsi alla piattaforma, accedere con le proprie credenziali per sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento.

Dove vedere Milan-Liverpool in diretta streaming

Milan-Liverpool sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito direttamente da pc.

Le probabili formazioni di Milan-Liverpool, le scelte di Allegri

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Bartesaghi, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Saelemaekers; Leao, Pulisic. All. Allegri.

LIVERPOOL (3-4-2-1): Mamardashvili; Gomez, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Jones, Nyoni, Ngumoha; Salah, Wirtz; Nunez. All. Slot.